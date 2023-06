Island dočasne zastavil lov veľrýb

Reykjavík 20. júna (TASR) - Islandská vláda v utorok oznámila, že do konca augusta pozastavila lov veľrýb. Dôvodom sú obavy o dobré životné podmienky týchto živočíchov, čím sa ich lov zrejme historicky aj skončí. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Islandská veľrybárska sezóna trvá od polovice júna do polovice septembra.



"Prijala som rozhodnutie pozastaviť lov veľrýb" do 31. augusta, uviedla islandská ministerka pre výživu Svandís Svavarsdóttirová. Správa vypracovaná vládou predtým dospela k záveru, že lov nie je v súlade s islandským zákonom o ochrane zvierat.



Posledná veľrybárska spoločnosť v krajine - Hvalur - už skôr uviedla, že to bude jej posledná sezóna, pretože lov sa stal menej ziskovým.



Islandské ročné kvóty povoľujú zabitie 217 kusov veľrýb druhu vráskavec obrovský a 209 kusov veľrýb druhu vráskavec myšok - druhého najdlhšieho morského cicavca po modrej veľrybe.



V uplynulých rokoch sa však úlovky drasticky znížili v dôsledku zmenšujúceho sa trhu s veľrybím mäsom.



Island, Nórsko a Japonsko sú jediné krajiny na svete, ktoré pokračujú v love veľrýb napriek ostrej kritike ochrancov životného prostredia a práv zvierat.



Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky na Islande narastá odpor voči lovu veľrýb, pričom väčšina ľudí je v súčasnosti za jeho zrušenie.