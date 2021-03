Island otvorí hranice pre zaočkovaných vakcínami registrovanými v EÚ

Reykjavík 17. marca (TASR) - Island otvorí tento týždeň svoje hranice pre každého, kto sa preukáže dokladom o zaočkovaní potrebným množstvom dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Do krajiny bude môcť vstúpiť bez povinného negatívneho testu či karantény. S odvolaním sa na utorňajšie vyhlásenie tamojšej vlády o tom informovala v stredu agentúra Reuters.



Island až doteraz umožňoval bez obmedzení vstúpiť na svoje územie zaočkovaným osobám z krajín Európskej únie. Od 18. marca to však umožní aj občanom pochádzajúcim z krajín mimo schengenského priestoru, vrátane Veľkej Británie a USA.



Návštevníci musia predložiť potvrdenie o očkovaní jednou z vakcín, ktorá bola certifikovaná Európskou agentúrou pre lieky (EMA).



Islandská vláda sa rozhodla pristúpiť k tomuto kroku dúfajúc, že viac turistov pomôže oživiť ekonomiku zasiahnutú koronavírusovou pandémiou. "Svet si za posledných dvanásť mesiacov prešiel mnohým a všetci dúfame v pomalý a bezpečný návrat k normálu. Medzi to patrí aj obnovenie možnosti cestovať, ktorá je dôležitá pre kultúru, obchod a podnikanie," uviedla premiérka Katrín Jakobsdóttir.



Island zaznamenal podľa údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa doteraz 6089 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom a 29 úmrtí spojených s ochorením COVID-19.