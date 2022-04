Na Islande padla lavína, americkému horolezcovi už nedokázali pomôcť

Reykjavík 8. apríla (TASR) - Pád lavíny na Islande si vyžiadal jednu obeť a dvoch vážne zranených, informovala v piatok miestna polícia. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Všetci traja boli skúsení a dobre vybavení horolezci. Dvaja z nich utrpeli vážne zranenia a jeden bol po príchode záchranárov už mŕtvy," uviedla polícia vo vyhlásení. Horolezec, ktorý prišiel o život, bol z USA.



Lavína spadla vo štvrtok v neskorých večerných hodinách do údolia Svarfadardalur blízko obce Dalvík na severe Islandu.



Záchranné zložky privolal po páde lavíny jeden z trojice horolezcov, pričom do akcie bolo nasadených približne 130 záchranárov. Jedného z horolezcov našli už bez známok života, dvoch previezli do nemocnice.