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Island sčítava hlasy v referende o EÚ: Ktorý tábor vedie?
Približne 270.000 oprávnených voličov malo v sobotu možnosť rozhodnúť o tom, či krajina obnoví rokovania o vstupe do EÚ.
Autor TASR,aktualizované
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Reykjavík 30. augusta (TASR) - Po sčítaní ďalších hlasov získali v sobotňajšom referende na Islande o obnovení rokovaní o vstupe do Európskej únie náskok zástancovia možnosti „nie“. Proti obnoveniu rokovaní hlasovalo podľa čiastkových výsledkov 50,1 percenta voličov, zatiaľ čo návrh podporilo 49,9 percenta voličov. Hlasy spočítali už vo všetkých obvodoch v Reykjavíku. TASR o tom informuje podľa správy verejnoprávneho rozhlasu a televízie RÚV.
Prvé čiastkové výsledky naznačovali tesný náskok zástancov obnovenia rokovaní. Tento náskok sa však následne otočil v prospech zástancov možnosti „nie“, za ktorú hlasovalo 76.339 voličov. Obnovenie rokovaní podľa sčítaných hlasov podporil 75.904 voličov.
RÚV označil za dôležité fakt, že vo volebných obvodoch v Reykjavíku už spočítali všetky hlasy. Zostáva ešte spočítať hlasy zo štyroch volebných obvodov, ktoré sa prikláňajú k možnosti neobnoviť tieto rokovania.
Konečné výsledky budú zahŕňať aj hlasy odovzdané v predčasnom hlasovaní. Podľa RÚV sa však zdá, že nádeje zástancov obnovenia rokovaní, že tieto hlasy by mohli byť v ich prospech, sa zatiaľ v ostatných volebných obvodoch nenaplnili.
Predstavitelia podľa agentúry Reuters uviedli, že na spoľahlivý výsledok si možno bude treba počkať až do nedeľného poludnia.
Približne 270.000 oprávnených voličov malo v sobotu možnosť rozhodnúť o tom, či krajina obnoví rokovania o vstupe do EÚ. V súčasnosti nie je známa celková účasť na tomto referende, avšak už pred obedom bola účasť vyššia ako na posledných parlamentných voľbách v roku 2024.
Na Islande neexistuje všeobecné kvórum účasti, teda minimálne percento zúčastnených voličov, ktoré by podmieňovalo platnosť referenda. Na schválenie rozhodnutia stačí jednoduchá väčšina hlasov zúčastnených voličov.
Po sčítaní prvých 87.000 hlasov v sobotňajšom referende na Islande o obnovení rokovaní o vstupe do Európskej únie majú zástancovia možnosti „áno“ tesný náskok. Návrh vlády podľa čiastkových výsledkov podporilo 51,2 percenta voličov, zatiaľ čo 48,8 percenta hlasovalo proti. V nedeľu o tom s odvolaním sa na správy verejnoprávneho rozhlasu a televízie RÚV informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Volebné miestnosti sa zatvorili v sobotu o 22.00 h miestneho času (o polnoci SELČ). Nerealizujú sa žiadne odhadované výsledky (exit polly) a už vopred sa očakával tesný výsledok.
Posledný prieskum agentúry Gallup z piatka pripisuje táboru odporcov podporu 51,6 percenta voličov, zatiaľ čo tábor prívržencov obnovenia rokovaní dosahuje podporu 48,4 percenta.
Prvé čiastkové výsledky naznačovali tesný náskok zástancov obnovenia rokovaní. Tento náskok sa však následne otočil v prospech zástancov možnosti „nie“, za ktorú hlasovalo 76.339 voličov. Obnovenie rokovaní podľa sčítaných hlasov podporil 75.904 voličov.
RÚV označil za dôležité fakt, že vo volebných obvodoch v Reykjavíku už spočítali všetky hlasy. Zostáva ešte spočítať hlasy zo štyroch volebných obvodov, ktoré sa prikláňajú k možnosti neobnoviť tieto rokovania.
Konečné výsledky budú zahŕňať aj hlasy odovzdané v predčasnom hlasovaní. Podľa RÚV sa však zdá, že nádeje zástancov obnovenia rokovaní, že tieto hlasy by mohli byť v ich prospech, sa zatiaľ v ostatných volebných obvodoch nenaplnili.
Predstavitelia podľa agentúry Reuters uviedli, že na spoľahlivý výsledok si možno bude treba počkať až do nedeľného poludnia.
Približne 270.000 oprávnených voličov malo v sobotu možnosť rozhodnúť o tom, či krajina obnoví rokovania o vstupe do EÚ. V súčasnosti nie je známa celková účasť na tomto referende, avšak už pred obedom bola účasť vyššia ako na posledných parlamentných voľbách v roku 2024.
Na Islande neexistuje všeobecné kvórum účasti, teda minimálne percento zúčastnených voličov, ktoré by podmieňovalo platnosť referenda. Na schválenie rozhodnutia stačí jednoduchá väčšina hlasov zúčastnených voličov.
Po sčítaní prvých hlasov majú zástancovia „áno“ tesný náskok
Po sčítaní prvých 87.000 hlasov v sobotňajšom referende na Islande o obnovení rokovaní o vstupe do Európskej únie majú zástancovia možnosti „áno“ tesný náskok. Návrh vlády podľa čiastkových výsledkov podporilo 51,2 percenta voličov, zatiaľ čo 48,8 percenta hlasovalo proti. V nedeľu o tom s odvolaním sa na správy verejnoprávneho rozhlasu a televízie RÚV informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Volebné miestnosti sa zatvorili v sobotu o 22.00 h miestneho času (o polnoci SELČ). Nerealizujú sa žiadne odhadované výsledky (exit polly) a už vopred sa očakával tesný výsledok.
Posledný prieskum agentúry Gallup z piatka pripisuje táboru odporcov podporu 51,6 percenta voličov, zatiaľ čo tábor prívržencov obnovenia rokovaní dosahuje podporu 48,4 percenta.