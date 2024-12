Island: Vládu zostaví šéfka opozičných sociálnych demokratov

Reykjavík 3. decembra (TASR) - Islandská prezidentka Halla Tómasdóttir poverila v utorok zostavením novej vlády Kristrún Frostadóttir, líderku dosiaľ opozičnej formácie Aliancia – Islandská sociálnodemokratická strana (Samfylkingin), ktorá zvíťazila v sobotných predčasných parlamentných voľbách. Oznámila to kancelária prezidentky, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Tridsaťšesťročná Frostadóttir je zástankyňou severského modelu sociálneho zabezpečenia. Prisľúbila, že bude riešiť krízu životných nákladov, ktorú na Islande vyvolala vysoká inflácia a drahé pôžičky. Ak sa jej podarí zostaviť vládu, nahradila by doterajšiu koalíciu na čele s konzervatívnou Stranou nezávislosti, ktorá vo voľbách skončila tesne druhá.



"Kľúčovou otázkou pre budúcu vládu musí byť udržanie stability a dobrého stavu ekonomiky... vytvorenie trvalých podmienok na znižovanie úrokových sadzieb a inflácie," povedala Frostadóttir pre verejnoprávny telerozhlas RÚV.



Sociálni demokrati získali vo voľbách 20,8 percenta hlasov a v 63-člennom jednokomorovom parlamente (Althing) si zabezpečili 15 kresiel. Doterajšia vládna Strana nezávislosti skončila druhá so ziskom 19,4 percenta hlasov a obsadí 14 kresiel.



Frostadóttir uviedla, že ešte v priebehu utorka bude o zostavení vlády rokovať s proeurópskou Reformnou stranou a centristickou Ľudovou stranou, ktoré sa vo voľbách umiestnili na treťom a štvrtom mieste a zaistili si 11 a 10 kresiel. Obe strany boli doteraz v opozícii, rovnako ako sociálni demokrati. Na dosiahnutie väčšiny v Althingu je potrebných najmenej 32 kresiel.



Islandský týždenník Heimildin označil potenciálnu trojkoalíciu strán, ktoré všetky vedú ženy, ako vládu valkýr. Podľa severskej mytológie z čias Vikingov boli valkýry bohyne, ktoré z bojiska odnášali duše padlých bojovníkov do siene slávy - Valhally.