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Island zadržal loď nadácie Paula Watsona bojujúcej proti lovu veľrýb
Nadácia Paula Watsona potvrdila zaistenie lode. Podľa jej vyhlásenia zadržiavajú na palube všetkých 21 členov posádky a odobrali im aj mobilné telefóny.
Autor TASR
Reykjavík 2. augusta (TASR) - Islandská pobrežná stráž a špeciálne policajné jednotky obsadili loď prevádzkovanú organizáciou, ktorú založil aktivista bojujúci proti lovu veľrýb Paul Watson, a zadržali jej posádku. Podľa agentúry AP o tom v sobotu informovali islandské úrady, píše TASR.
Islandská pobrežná stráž uviedla, že posádka veľrybárskej lode Hvalur 9 vo štvrtok večer požiadala o pomoc, pretože sa cítila byť ohrozená loďou Bandero, ktorá sa používa na protesty proti lovu veľrýb. Podľa pobrežnej stráže posádka lode Bandero nerešpektovala výzvy na opustenie islandských vôd ani neskorší príkaz zastaviť motory.
Pobrežná stráž a policajné špeciálne jednotky Viking Squad preto v noci na piatok vstúpili na palubu lode a zadržali jej posádku. Watson v tom čase na lodi nebol.
Nadácia Paula Watsona potvrdila zaistenie lode. Podľa jej vyhlásenia zadržiavajú na palube všetkých 21 členov posádky a odobrali im aj mobilné telefóny.
Loď v piatok dorazila do Reykjavíku, kde vyšetrovanie prevzala polícia. Podľa islandského verejnoprávneho vysielateľa RÚV chce polícia posádku vyhostiť z krajiny a zakázať jej návrat na Island.
Island patrí spolu s Nórskom a Japonskom medzi posledné krajiny, ktoré stále umožňujú komerčný lov veľrýb. Island každoročne stanovuje kvóty na lov vráskavcov dlhoplutvých a vráskavcov malých. Väčšinu veľrybieho mäsa vyváža do Japonska, kde však jeho spotreba klesá.
Watson (75) pochádza z Kanady a v minulosti viedol organizáciu Sea Shepherd Conservation Society, ktorej aktivisti sa dostávali do konfliktov s veľrybárskymi loďami. Ich aktivity sa stali námetom televízneho seriálu Whale Wars. Watson v roku 2022 organizáciu opustil a založil vlastnú nadáciu.
V roku 2024 Watsona v Grónsku zadržali na základe japonského zatykača pre podozrenie z marenia činnosti veľrybárskej lode v roku 2010. Vo väzení strávil päť mesiacov - prepustili ho v decembri 2024.
Loď Bandero sa začiatkom tohto roka v Antarktíde zrazila s loďou na lov krilu (drobných kôrovcov podobných malej krevete). Jej nórsky prevádzkovateľ označil tento incident za úmyselný útok, ktorý ohrozil posádku a mohol spôsobiť ekologickú katastrofu.
Islandská pobrežná stráž uviedla, že posádka veľrybárskej lode Hvalur 9 vo štvrtok večer požiadala o pomoc, pretože sa cítila byť ohrozená loďou Bandero, ktorá sa používa na protesty proti lovu veľrýb. Podľa pobrežnej stráže posádka lode Bandero nerešpektovala výzvy na opustenie islandských vôd ani neskorší príkaz zastaviť motory.
Pobrežná stráž a policajné špeciálne jednotky Viking Squad preto v noci na piatok vstúpili na palubu lode a zadržali jej posádku. Watson v tom čase na lodi nebol.
Nadácia Paula Watsona potvrdila zaistenie lode. Podľa jej vyhlásenia zadržiavajú na palube všetkých 21 členov posádky a odobrali im aj mobilné telefóny.
Loď v piatok dorazila do Reykjavíku, kde vyšetrovanie prevzala polícia. Podľa islandského verejnoprávneho vysielateľa RÚV chce polícia posádku vyhostiť z krajiny a zakázať jej návrat na Island.
Island patrí spolu s Nórskom a Japonskom medzi posledné krajiny, ktoré stále umožňujú komerčný lov veľrýb. Island každoročne stanovuje kvóty na lov vráskavcov dlhoplutvých a vráskavcov malých. Väčšinu veľrybieho mäsa vyváža do Japonska, kde však jeho spotreba klesá.
Watson (75) pochádza z Kanady a v minulosti viedol organizáciu Sea Shepherd Conservation Society, ktorej aktivisti sa dostávali do konfliktov s veľrybárskymi loďami. Ich aktivity sa stali námetom televízneho seriálu Whale Wars. Watson v roku 2022 organizáciu opustil a založil vlastnú nadáciu.
V roku 2024 Watsona v Grónsku zadržali na základe japonského zatykača pre podozrenie z marenia činnosti veľrybárskej lode v roku 2010. Vo väzení strávil päť mesiacov - prepustili ho v decembri 2024.
Loď Bandero sa začiatkom tohto roka v Antarktíde zrazila s loďou na lov krilu (drobných kôrovcov podobných malej krevete). Jej nórsky prevádzkovateľ označil tento incident za úmyselný útok, ktorý ohrozil posádku a mohol spôsobiť ekologickú katastrofu.