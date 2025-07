NA ISLANDE VYBUCHLA SOPKA: Od roku 2021 je to už dvanásta erupcia

Reykjavík 16. júla (TASR) - Na islandskom polostrove Reykjanes sa v stredu začala ďalšia sopečná erupcia, v poradí už dvanásta od roku 2021. Oznámil to tamojší meteorologický úrad, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Meteorologický úrad ohlásil erupciu krátko pred 06.00 h SELČ. Na riedko osídlenom polostrove Reykjanes ležiacom juhozápadne od hlavného mesta Reykjavík sa podľa jeho údajov otvorila 700 až 1000-metrová vulkanická trhlina. Ako píše DPA, došlo k tomu po sérií otrasov.



Takýto sopečný výbuch je známy ako puklinová erupcia, aké sú charakteristické tým, že lávové prúdy pri nich vychádzajú z dlhých vulkanických trhlín v zemskej kôre a nie z centrálneho krátera.



Láva na Reykjanes nateraz nepredstavuje hrozbu pre hlavné mesto Reykjavík a dosiaľ nespôsobila ani nijaké výrazné rozptýlenie popola do stratosféry, takže nenarušila leteckú dopravu.



Dlhodobo vyľudnené - pre pravidelnú hrozbu takýchto erupcií ako aj zemetrasení - však zostáva bližšie položené rybárske mestečko Grindavík, ktoré evakuovali ešte v roku 2023, keď v ňom žilo takmer 4000 obyvateľov.



Odborníci tvrdia, že k sopečným erupciám môže v tejto oblasti dochádzať ešte desaťročia alebo dokonca stáročia. Pri niektorých z tých predošlých ohrozovala prúdiaca láva aj populárne geotermálne kúpele Modrá lagúna či geotermálnu elektráreň Svartsengi.



Zmienené kúpele i neďaleký kemping aj teraz úrady preventívne evakuovali. K predošlej sopečnej aktivite na ostrove došlo v apríli, pričom trvala niekoľko dní. Aktuálna erupcia je v poradí deviatou od konca roka 2023 a dvanástou od roku 2021.



Island, malý ostrovný štát na severe Atlantického oceánu, má menej než 400.000 obyvateľov, no viac než 30 aktívnych sopiek. To z neho robí vyhľadávanú destináciu pre tzv. vulkanických turistov.