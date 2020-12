Island zaznamenal 13 prípadov nákazy mutáciou koronavírusu z Británie

Reykjavík 29. decembra (TASR) - Na Islande zaznamenali 13 prípadov nákazy novou, nákazlivejšou, mutáciou koronavírusu SARS-CoV-2, ktorú objavili najprv v Británii. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Vo všetkých 13 prípadoch ide o cestujúcich, ktorí absolvovali testy v decembri po prílete na letisko Keflavík, pričom 11 z nich pricestovalo krátko pred vianočnými sviatkami. Po pozitívnom výsledku testu boli umiestnení do karantény.



Z cestujúcich, ktorí prileteli krátko pred 24. decembrom, desať prišlo z Británie a jeden z Dánska, uviedol na tlačovej konferencii hlavný islandský epidemiológ Tórólfur Gudnason.



Gudnason dodal, že na Islande sa po každom pozitívnom teste skúma príslušná vzorka vírusu genetickým sekvenovaním. Touto metódou dokážu vedci odhaliť mutácie vírusu. Ostatné krajiny takto skúmajú len desať až 20 percent pozitívnych vzoriek, priblížil Gudnason, ktorého cituje miestna televízia RUV.



Britský premiér Boris Johnson minulý týždeň oznámil, že nová mutácia koronavírusu je infekčnejšia o približne 70 percent. Podľa odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) však zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by spôsobovala ťažší priebeh ochorenia COVID-19 alebo bola odolná voči existujúcim vakcínam.



Prípady nákazy mutáciou koronavírusu sa objavili aj v Juhoafrickej republike, Nemecku, Fínsku, Švédsku, Nórsku, Dánsku a Japonsku. Z tohto dôvodu obmedzili dopravné spojenie s Britániou desiatky krajín vrátane Francúzska.