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Islanďania hlasujú v referende o obnovení prístupových rokovaní s EÚ
Ak Islanďania obnovenie rokovaní podporia, krajina by sa zaradila medzi popredných kandidátov na vstup do EÚ spolu s Čiernou Horou.
Autor TASR
Reykjavík 29. augusta (TASR) - Islanďania začali v sobotu hlasovať v referende o tom, či majú obnoviť prístupové rokovania s Európskou úniou. Ide o tesný súboj, ktorý budú pozorne sledovať aj v Bruseli, píše agentúra AFP, informuje TASR.
Krajina s necelými 400.000 obyvateľmi požiadala o vstup do EÚ v dôsledku finančnej krízy z roku 2009, ktorá zdevastovala jej ekonomiku. Rozhovory o členstve boli následne pozastavené v roku 2013, keď sa k moci dostala euroskeptická vláda.
Očakáva sa, že výsledok referenda bude mimoriadne tesný až do samého konca. Posledný prieskum agentúry Gallup pripisuje táboru odporcov podporu 51,6 percenta voličov, zatiaľ čo tábor prívržencov obnovenia rokovaní dosahuje podporu 48,4 percenta.
Hlasovanie sa začalo o 9.00 h ráno miestneho času (11:00 h SELČ) a volebné miestnosti sa zatvárajú o 22.00 h miestneho času (o polnoci SELČ). Keďže sa nerealizujú žiadne odhadované výsledky (exit polls) a súboj je veľmi vyrovnaný, prvé spoľahlivé výsledky sa očakávajú najskôr v priebehu noci na nedeľu, dodáva AFP.
Ak Islanďania obnovenie rokovaní podporia, krajina by sa zaradila medzi popredných kandidátov na vstup do EÚ spolu s Čiernou Horou.
Podľa odhadu islandského ministerstva zahraničných vecí by sa prístupové rokovania mohli začať ešte do konca roka 2026 a v prípade ochoty oboch strán by mohli trvať rok a pol, prípadne dva roky.
Krajina s necelými 400.000 obyvateľmi požiadala o vstup do EÚ v dôsledku finančnej krízy z roku 2009, ktorá zdevastovala jej ekonomiku. Rozhovory o členstve boli následne pozastavené v roku 2013, keď sa k moci dostala euroskeptická vláda.
Očakáva sa, že výsledok referenda bude mimoriadne tesný až do samého konca. Posledný prieskum agentúry Gallup pripisuje táboru odporcov podporu 51,6 percenta voličov, zatiaľ čo tábor prívržencov obnovenia rokovaní dosahuje podporu 48,4 percenta.
Hlasovanie sa začalo o 9.00 h ráno miestneho času (11:00 h SELČ) a volebné miestnosti sa zatvárajú o 22.00 h miestneho času (o polnoci SELČ). Keďže sa nerealizujú žiadne odhadované výsledky (exit polls) a súboj je veľmi vyrovnaný, prvé spoľahlivé výsledky sa očakávajú najskôr v priebehu noci na nedeľu, dodáva AFP.
Ak Islanďania obnovenie rokovaní podporia, krajina by sa zaradila medzi popredných kandidátov na vstup do EÚ spolu s Čiernou Horou.
Podľa odhadu islandského ministerstva zahraničných vecí by sa prístupové rokovania mohli začať ešte do konca roka 2026 a v prípade ochoty oboch strán by mohli trvať rok a pol, prípadne dva roky.