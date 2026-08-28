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Islanďania sú v prieskume pred referendom tesne proti rokovaniam s EÚ
Island požiadal o členstvo v EÚ v júli 2009. Rokovania však stroskotali po nezhodách v otázke rybolovu a poľnohospodárstva.
Autor TASR
Kodaň 28. augusta (TASR) - Tesná väčšina Islanďanov pred sobotňajším referendom odmieta obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Ukázal to nový prieskum agentúry Gallup, ktorého výsledky zverejnili v piatok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Islanďanov čaká hlasovanie o tom, či má ich krajina obnoviť rozhovory o členstve v EÚ. Stalo by sa tak v prípade kladného výsledku, avšak samotné členstvo, ktorého podmienky by sa dohodli v priebehu vyjednávaní, by museli potvrdiť v ďalšom referende.
Z prieskumu Gallup, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. - 27. augusta na vzorke 4583 ľudí, vyplynulo, že 51,6 percenta respondentov je proti obnoveniu rokovaní s Bruselom, zatiaľ čo 48,4 percenta ich podporuje.
Ide podľa Reuters o odklon v porovnaní s predchádzajúcimi sondážami. Islandský denník Visir začiatkom tohto týždňa s odvolaním sa na prieskum agentúry Maskina informoval, že 51,3 percenta jeho účastníkov podporilo vedenie rozhovorov s EÚ, kým 48,7 percenta malo opačný názor.
Island požiadal o členstvo v EÚ v júli 2009. Rokovania však stroskotali po nezhodách v otázke rybolovu a poľnohospodárstva. V roku 2013 tamojšia vláda prístupový proces pozastavila a v roku 2015 požiadala, aby ostrov už nebol považovaný za kandidátsku krajinu.
Súčasnú situáciu islandská vláda rámcuje ako príležitosť typu „teraz alebo nikdy“. Premiérka Kristrún Frostadóttir uviedla, že občania majú možnosť uzavrieť dlhoročnú spoločenskú diskusiu o vzťahu Islandu k EÚ.
Islanďanov čaká hlasovanie o tom, či má ich krajina obnoviť rozhovory o členstve v EÚ. Stalo by sa tak v prípade kladného výsledku, avšak samotné členstvo, ktorého podmienky by sa dohodli v priebehu vyjednávaní, by museli potvrdiť v ďalšom referende.
Z prieskumu Gallup, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. - 27. augusta na vzorke 4583 ľudí, vyplynulo, že 51,6 percenta respondentov je proti obnoveniu rokovaní s Bruselom, zatiaľ čo 48,4 percenta ich podporuje.
Ide podľa Reuters o odklon v porovnaní s predchádzajúcimi sondážami. Islandský denník Visir začiatkom tohto týždňa s odvolaním sa na prieskum agentúry Maskina informoval, že 51,3 percenta jeho účastníkov podporilo vedenie rozhovorov s EÚ, kým 48,7 percenta malo opačný názor.
Island požiadal o členstvo v EÚ v júli 2009. Rokovania však stroskotali po nezhodách v otázke rybolovu a poľnohospodárstva. V roku 2013 tamojšia vláda prístupový proces pozastavila a v roku 2015 požiadala, aby ostrov už nebol považovaný za kandidátsku krajinu.
Súčasnú situáciu islandská vláda rámcuje ako príležitosť typu „teraz alebo nikdy“. Premiérka Kristrún Frostadóttir uviedla, že občania majú možnosť uzavrieť dlhoročnú spoločenskú diskusiu o vzťahu Islandu k EÚ.