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Islandská pobrežná stráž zadržala loď aktivistov proti lovu veľrýb
Toto leto bolo na Islande zrušené dvojročné moratórium na lov veľrýb.
Autor TASR
Reykjavík 31. júla (TASR) – Loď prevádzkovanú organizáciou, ktorú založil aktivista proti lovu veľrýb Paul Watson, v noci na piatok obsadila islandská pobrežná stráž. V čase zásahu monitorovala v oblasti lov veľrýb, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Nadácia kapitána Paula Watsona potvrdzuje, že jej plavidlo Bandero bolo zadržané na mori islandskou pobrežnou strážou po týždňoch monitorovania a prenasledovania lode Hvalur 9, ktorá je jednou z posledných dvoch aktívnych komerčných veľrybárskych lodí pôsobiacich na Islande,“ uviedla nadácia.
Toto leto bolo na Islande zrušené dvojročné moratórium na lov veľrýb. Island, Nórsko a Japonsko sú poslednými tromi krajinami na svete, ktoré tento lov na komerčné účely stále povoľujú. Zvyčajne trvá od polovice júna do polovice septembra.
Islandská pobrežná stráž vstúpila na palubu plavidla aktivistov po tom, ako ju o pomoc požiadala práve veľrybárska loď Hvalur 9, ktorá sa podľa islandskej verejnoprávnej vysielacej stanice RÚV cítila ohrozená.
Loď Bandero údajne nereagovala na príkazy opustiť islandské vody ani vypnuť motory, čo viedlo k jej zadržaniu a zatknutiu kapitána, informovala stanica RÚV. Pobrežná stráž na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.
Island by mal na jeseň predložiť návrh zákona, ktorého cieľom je lov veľrýb definitívne zakázať. Podľa nadácie bolo v tejto sezóne zatiaľ ulovených približne 32 veľrýb, čo je výrazne menej než v predchádzajúcich rokoch.
„Nadácia kapitána Paula Watsona potvrdzuje, že jej plavidlo Bandero bolo zadržané na mori islandskou pobrežnou strážou po týždňoch monitorovania a prenasledovania lode Hvalur 9, ktorá je jednou z posledných dvoch aktívnych komerčných veľrybárskych lodí pôsobiacich na Islande,“ uviedla nadácia.
Toto leto bolo na Islande zrušené dvojročné moratórium na lov veľrýb. Island, Nórsko a Japonsko sú poslednými tromi krajinami na svete, ktoré tento lov na komerčné účely stále povoľujú. Zvyčajne trvá od polovice júna do polovice septembra.
Islandská pobrežná stráž vstúpila na palubu plavidla aktivistov po tom, ako ju o pomoc požiadala práve veľrybárska loď Hvalur 9, ktorá sa podľa islandskej verejnoprávnej vysielacej stanice RÚV cítila ohrozená.
Loď Bandero údajne nereagovala na príkazy opustiť islandské vody ani vypnuť motory, čo viedlo k jej zadržaniu a zatknutiu kapitána, informovala stanica RÚV. Pobrežná stráž na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.
Island by mal na jeseň predložiť návrh zákona, ktorého cieľom je lov veľrýb definitívne zakázať. Podľa nadácie bolo v tejto sezóne zatiaľ ulovených približne 32 veľrýb, čo je výrazne menej než v predchádzajúcich rokoch.