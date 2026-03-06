< sekcia Zahraničie
Islandská vláda chce referendum o obnovení rokovaní s EÚ
Krajina je však súčasťou jednotného trhu EÚ, schengenského priestoru bez hraníc a Európskeho združenia voľného obchodu. Je tiež členom NATO.
Autor TASR,aktualizované
Reykjavík 6. marca (TASR) - Referendum o obnovení prístupových rokovaní Islandu s Európskou úniou by sa malo uskutočniť 29. augusta, oznámila v piatok ministerka zahraničných vecí Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir. Návrh uznesenia plánuje vláda predložiť parlamentu na budúci týždeň, informuje TASR.
Ministerka doplnila, že vo vládnej koalícii panuje jednomyseľná zhoda na zorganizovaní referenda. Premiérka Kristrún Frostadóttir vyhlásila, že krajina je v súčasnosti v oveľa lepšej pozícii ako keď podala žiadosť o členstvo do EÚ v júli 2009.
Prístupové rokovania s Úniou sa začali v roku 2010, avšak na žiadosť Reykjavíku boli v decembri 2013 pozastavené. V marci 2015 Island požiadal, aby sa nepovažoval za kandidátsku krajinu, čo Rada EÚ vzala na vedomie.
„Island je už teraz silným a strategickým partnerom EÚ. Vo svete konkurenčných sfér vplyvu členstvo v Únii ponúka ukotvenie v bloku založenom na hodnotách, prosperite a bezpečnosti,“ reagovala eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová. Podľa nej čaká Island dôležité rozhodnutie.
V posledných rokoch sa záujem o vstup do EÚ opäť zvýšil, čo podľa Reuters ovplyvnili rastúce životné náklady a pretrvávajúca vojna na Ukrajine. Popularitu získal aj po nedávnom zvýšenom záujme Spojených štátov o Grónsko a vyjadreniach amerických predstaviteľov na adresu Islandu.
Ak občania ostrova podporia obnovenie prístupových rokovaní, mohli by vstúpiť do eurobloku skôr než ktorákoľvek iná kandidátska krajina, uviedol jeden zo zdrojov z prostredia EÚ. Ak by sa obe strany dohodli na úspešnom uzavretí prístupových rokovaní, ich výsledok a samotné rozhodnutie o vstupe krajiny do Únie by boli predmetom ďalšieho referenda.
