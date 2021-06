Islandské ľadovce od sa roku 2000 zmenšili o 750 km štvorcových

Reykjavík 1. júna (TASR) - Ľadovce na Islande sa od začiatku milénia v dôsledku globálneho otepľovania zmenšili o približne 750 kilometrov štvorcových, čo predstavuje sedem percent ich povrchovej plochy. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na výsledky štúdie zverejnenej v pondelok vo vedeckom časopise Jökull.



Ľadovce pokrývajú viac ako desať percent povrchu Islandu. Ich plocha sa podľa štúdie do roku 2019 zmenšila na 10.400 štvorcových kilometrov. Celková plocha pokrytá ľadovcami sa od poslednej dekády 19. storočia zmenšila o takmer 2200 kilometrov štvorcových, čo predstavuje 18 percent.



Nedávne výpočty glaciológov, geológov a geofyzikov však zistili, že takmer tretina z celkového úbytku tejto plochy nastala po roku 2000.



Experti upozorňujú, že islandské ľadovce by do roku 2200 mohli úplne vymiznúť, píše AFP.



"Zmeny v ploche ľadovcov na Islande od približne roku 1890 sú jasnou reakciou na zmeny v oblasti klímy," uvádzajú autori štúdie.



Islandský ľadovec Okjökull bol v roku 2014 ako prvý v tejto krajine vyhlásený za zaniknutý v dôsledku zmeny klímy.



Hmotu strácajú takmer všetky z 220.000 ľadovcov na svete, čo prispieva k zvyšovaniu hladiny hladiny oceánov, píše AFP s odvolaním sa na výsledky štúdie zverejnenej v apríli v časopise Nature.