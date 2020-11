Islandský prezident bol v kontakte s nakazeným a zostáva v karanténe

Reykjavík 3. novembra (TASR) – Islandský prezident Gudni Jóhannesson sa uchýlil do samoizolácie po tom, ako mal zamestnanec jeho kancelárie pozitívny výsledok testu na koronavírus SARS-CoV-2. Podľa agentúry DPA o tom v utorok informovala prezidentská kancelária.



Prezident Jóhannesson bude v izolácii do budúceho pondelka. Jeho rodina však do karantény nejde.



Islandu sa začiatkom roka takmer úplne podarilo zastaviť šírenie koronavírusu, v posledných mesiacoch však začal aj tam počet infikovaných opäť stúpať.



Od minulej soboty preto na ostrove platia sprísnené opatrenia, v rámci ktorých sa znížil limit pre počet osôb na verejných zhromaždeniach z 20 na desať a pozastavené boli aj športové aktivity a divadelné predstavenia. Tieto nové obmedzenia zostanú v platnosti do 17. novembra, informovala agentúra Reuters.



Od vypuknutia pandémie evidujú na Islande 17 úmrtí súvisiacich s koronavírusom. Za posledných 24 hodín oznámili úrady na ostrove aj 27 nových prípadov nákazy, čím sa celkový počet potvrdených prípadov nákazy zvýšil na 4957.