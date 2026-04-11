< sekcia Zahraničie
Ismail Omar Guelleh získal po šiesty raz prezidentský mandát
Dlhoročný prezident vedie malú, ale strategicky významnú východoafrickú krajinu pri pobreží Červeného mora a Adenského zálivu už od roku 1999.
Autor TASR
Džibuti 11. apríla (TASR) - Dlhoročného džibutského lídra Ismaila Omara Guelleha zvolili po šiesty raz za prezidenta. Vo voľbách získal 97,8 percenta hlasov, vyplýva z oficiálnych výsledkov zverejnených v sobotu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Guelleh (78) porazil vo voľbách svojho jediného súpera Mohameda Faraha Samatara, málo známeho širokej verejnosti, ktorý získal len 2,2 percenta hlasov, vyplýva z údajov ministerstva vnútra.
Dlhoročný prezident vedie malú, ale strategicky významnú východoafrickú krajinu pri pobreží Červeného mora a Adenského zálivu už od roku 1999. Šiestykrát sa mohol uchádzať o post hlavy štátu len vďaka tomu, že džibutský parlament v roku 2025 zrušil vekovú hranicu pre prezidentských kandidátov, ktorá bola predtým stanovená na 75 rokov.
Džibutsko má len približne milión obyvateľov. Krajina sa nachádza v tzv. Africkom rohu a dohliada na jednu z najfrekventovanejších námorných obchodných trás sveta medzi Afrikou a Arabským polostrovom.
Vďaka strategickej polohe štátu z neho Guelleh vytvoril medzinárodné vojenské a námorné centrum. Na území s rozlohou 23.000 štvorcových kilometrov sú vojenské základne a kontingenty z Francúzska, Spojených štátov, Číny, Japonska a Talianska, čo mu prináša značné finančné, bezpečnostné a politické výhody.
Krajina pod vedením Guelleha je organizáciami na ochranu ľudských práv obviňovaná z potláčania nesúhlasu verejnosti a samotný prezident zase z toho, že zvýhodňuje svoju väčšinovú etnickú skupinu Ísov (Somálcov) na úkor menšiny Afarov.
