Ispace stratil spojenie so sondou pred jej pristátím na Mesiaci

Tokio 25. apríla (TASR) - Sonda Hakuto-R japonskej vesmírnej spoločnosti ispace sa v utorok pokúsila pristáť na Mesiaci. Letová kontrola však s ňou stratila spojenie a misia zjavne zlyhala. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Spojenie so sondou prerušilo, keď pristávací modul klesol na posledných 10 metrov a pohyboval sa rýchlosťou približne 25 km/h.



"Musíme predpokladať, že sme nemohli dokončiť pristátie na mesačnom povrchu," povedal Takeshi Hakamada, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti ispace.



V prípade úspechu by sa ispace stala prvou súkromnou spoločnosťou, ktorej sa podarilo pristáť na Mesiaci. Doposiaľ sa podarilo dopraviť technológie na povrch Mesiaca len Spojeným štátom, Rusku a Číne.



Modul Hakuto-R (Biely králik) do vesmíru vyniesla raketa Falcon 9 americkej spoločnosti SpaceX 5. decembra 2022 z floridského Mysu Canaveral. Kozmická loď niesla mini lunárny rover Spojených arabských emirátov a japonský minirobot určený pre pohyb v mesačnom prachu.