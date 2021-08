Astronautka dostala na 50. narodeniny špeciálnu zásielku zmrzliny

Mys Canaveral 30. augusta (TASR) - Americká astronautka Megan McArthurová na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) oslavuje 50. narodeniny tým najchladnejším darčekom, aký kedy dostala – zásobovacia loď Dragon americkej súkromnej spoločnosti SpaceX jej v pondelok doviezla zmrzlinu a ďalšie pohostenie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Najnovšia dodávka zásob sa na ISS objavila v pondelok, komerčná nákladná loď Dragon ju doručila po jednodňovom lete. Na automatické spojenie lode s ISS dohliadala práve McArthurová, astronautka amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).



"Nikto mi ešte nikdy neposlal na narodeniny vesmírnu loď. Cením si to," vyslala na Zem správu po príchode kapsuly.



Nákladná loď Dragon spoločnosti SpaceX odštartovala v nedeľu z Kennedyho vesmírneho strediska (KSC) na Floride so zásobami pre ISS. Kozmickú loď do vesmíru vyniesla nosná raketa Falcon 9.



V nákladnej lodi sa nachádzali citróny, cherry paradajky, avokáda a spomínaná zmrzlina pre McArthurovú a jej šesť kolegov členov posádky ISS, ale tiež niekoľko ton vybavenia na výskum a iné činnosti.



Zásoby dorazili len niekoľko dní pred prvým z troch výstupov do vesmíru. V piatok absolvujú prvý výstup dvaja Rusi.