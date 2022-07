ISS: Rus a Talianka spoločne vystúpili do voľného vesmíru

Rím/Moskva 21. júla (TASR) - Talianska astronautka Samantha Cristoforettiová vo štvrtok absolvovala s ruským kozmonautom Olegom Artemjevom výstup do voľného vesmíru. Ide o ojedinelú spoluprácu v čase napätých vzťahov medzi EÚ a Moskvou pre vojnu na Ukrajine. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Cristoforettiová s Artemjevom pracovali na inštalácii najnovšieho robotického ramena Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Jedenásť metrov dlhé zariadenie dopravila Európska vesmírna agentúra (ESA) na obežnú dráhu Zeme vlani v júli. Bývalý riaditeľ ruskej vesmírnej agentúry Dmitrij Rogozin pritom minulý týždeň pohrozil zastavením prác.



V súčasnosti sú na ISS traja Američania, traja Rusi a Talianka. Ruskí kozmonauti zvyčajne absolvujú výstupy do voľného vesmíru samostatne, píše AP. Pred inštaláciou robotického ramena obaja vypustili súpravu malých polkilových satelitov v rámci experimentu rádiovej technológie.



Pre Cristoforettiovú išlo o prvý výstup do voľného vesmíru, Artemjev ich už absolvoval šesť, píše AP.