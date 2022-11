Šéf MAAE hovoril s ruskou delegáciou o Záporožskej elektrárni

Istanbul 23. novembra (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi sa v stredu v Istanbule stretol s ruskou delegáciou s na rokovaniach o bezpečnosti ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES), ktorú v súčasnosti ovládajú ruské sily. MAAE to uviedla vo vyhlásení zverejnenom na Twitteri, informuje TASR na základe správy denníka The Guardian.



"Generálny riaditeľ MAAE Rafael M. Grossi sa dnes v Istanbule stretol s ruskou delegáciou vedenou generálnym riaditeľom (ruskej štátnej agentúry) Rosatom Alexejom Lichačevom na konzultáciách o prevádzkových aspektoch súvisiacich s bezpečnosťou Záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine a o urgentnom vytvorení bezpečnosti zóny," napísala MAAE.



Grossi už niekoľko mesiacov upozorňuje na hrozbu potenciálnej jadrovej katastrofy v dôsledku ostreľovania elektrárne, pripomína The Guardian. ZAES je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe a pred ruskou inváziou pokrývala približne jednu pätinu spotreby elektrickej energie na Ukrajine.



Záporožskú jadrovú elektráreň Rusko obsadilo krátko po začiatku invázie na Ukrajinu. Počas uplynulého víkendu sa opäť stala terčom ostreľovania, z ktorého sa navzájom obviňujú Rusko a Ukrajina.



V dôsledku najnovšieho ostreľovania došlo k poškodeniu budov a elektrického vedenia, ktoré je nevyhnutné pre chladenie paliva šiestich reaktorov. Reaktory sú v súčasnosti odstavené, avšak existuje riziko, že jadrové palivo sa prehreje, ak budú prerušené dodávky energie. Elektráreň bola v posledných mesiacoch už viackrát nútená použiť záložné generátory.