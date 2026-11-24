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VIDEO: Záhadné zviera v uliciach Istanbulu: Pátranie pokračuje
Úrady dostali v nedeľu večer hlásenie o spozorovaní levice v istanbulskej štvrti Sariyer.
Autor TASR
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Ankara 24. novembra (TASR) - Žiadne dôkazy o tom, že v Istanbule sa voľne pohybuje levica, neboli doposiaľ nájdené. V pondelok večer to oznámila kancelária tamojšieho guvernéra Davuta Güla, ktorá tak nateraz poprela pôvodné správy o prítomnosti šelmy v tomto tureckom meste. Upozornili na to agentúry DPA a Anadolu.
Úrady dostali v nedeľu večer hlásenie o spozorovaní levice v istanbulskej štvrti Sariyer. Zviera zachytili aj zábery z bezpečnostných kamier v okolí.
Podľa kancelárie guvernéra prehľadali oblasť pozemné tímy aj drony vybavené termovíznymi kamerami. Úrady zároveň zriadili kŕmne stanice a nainštalovali kamery na monitorovanie pohybu zvierat.
„Počas terénnych operácií sa nenašli žiadne konkrétne dôkazy o prítomnosti leva v tejto oblasti,“ uviedla kancelária vo vyhlásení.
Úrady preskúmali aj novo získané zábery z rôznych uhlov a dospeli k záveru, „že nejde ani o leva, ani o žiadny iný druh veľkej mačkovitej šelmy“. Zatiaľ tak zostáva nejasné, aké zviera kamery zachytili.
Predstavitelia obyvateľov vyzvali, aby nahlásili akékoľvek ďalšie pozorovania, keďže pátranie stále pokračuje. Kancelária istanbulského guvernéra potvrdila, že zásahové tímy sú v pohotovosti a pripravené situáciu prehodnotiť, keď sa objavia nové informácie.
Agentúra Anadolu dodáva, že istanbulskí prokurátori začali vyšetrovanie s cieľom zistiť, komu zviera patrí a odkiaľ mohlo ujsť. Podľa starostu štvrti Sariyer vyvolali niektoré zábery špekulácie, že zviera mohlo byť odchované v zajatí. Žiadneho majiteľa sa však doposiaľ nepodarilo identifikovať a táto možnosť zostáva takisto nepotvrdená.
Úrady dostali v nedeľu večer hlásenie o spozorovaní levice v istanbulskej štvrti Sariyer. Zviera zachytili aj zábery z bezpečnostných kamier v okolí.
Podľa kancelárie guvernéra prehľadali oblasť pozemné tímy aj drony vybavené termovíznymi kamerami. Úrady zároveň zriadili kŕmne stanice a nainštalovali kamery na monitorovanie pohybu zvierat.
„Počas terénnych operácií sa nenašli žiadne konkrétne dôkazy o prítomnosti leva v tejto oblasti,“ uviedla kancelária vo vyhlásení.
Úrady preskúmali aj novo získané zábery z rôznych uhlov a dospeli k záveru, „že nejde ani o leva, ani o žiadny iný druh veľkej mačkovitej šelmy“. Zatiaľ tak zostáva nejasné, aké zviera kamery zachytili.
Predstavitelia obyvateľov vyzvali, aby nahlásili akékoľvek ďalšie pozorovania, keďže pátranie stále pokračuje. Kancelária istanbulského guvernéra potvrdila, že zásahové tímy sú v pohotovosti a pripravené situáciu prehodnotiť, keď sa objavia nové informácie.
Agentúra Anadolu dodáva, že istanbulskí prokurátori začali vyšetrovanie s cieľom zistiť, komu zviera patrí a odkiaľ mohlo ujsť. Podľa starostu štvrti Sariyer vyvolali niektoré zábery špekulácie, že zviera mohlo byť odchované v zajatí. Žiadneho majiteľa sa však doposiaľ nepodarilo identifikovať a táto možnosť zostáva takisto nepotvrdená.