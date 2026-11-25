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Istanbul zakázal demonštráciu v deň boja proti násiliu na ženách
Podľa organizácie Zastavíme vraždy žien vlani v Turecku muži zabili najmenej 294 žien, väčšinou strelnou zbraňou.
Autor TASR
Brusel 25. novembra (TASR) – Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách si v stredu pripomenuli viaceré krajiny a organizácie výzvami na ochranu práv žien, symbolickými podujatiami aj protestmi. Európska únia upozornila na rastúcu hrozbu násilia v online priestore, v tureckom Istanbule úrady zakázali plánovanú demonštráciu a vo Francúzsku odhaľovali červené lavičky na pamiatku obetí vrážd žien.
Úrady v Istanbule v stredu zakázali protestné zhromaždenie v mestskej časti Beyoglu a na 24 hodín pozastavili všetky verejné zhromaždenia, demonštrácie, tlačové konferencie aj rozdávanie letákov. Rozhodnutie odôvodnili obavou z narušenia verejného poriadku, informovala agentúra DPA.
Podľa organizácie Zastavíme vraždy žien vlani v Turecku muži zabili najmenej 294 žien, väčšinou strelnou zbraňou. Organizácia žiada prísnejšiu kontrolu držby zbraní a nezávislé vyšetrovanie neobjasnených úmrtí žien.
Turecko v roku 2021 odstúpilo od Istanbulského dohovoru Rady Európy o prevencii a potláčaní násilia na ženách a domáceho násilia, pripomenula agentúra DPA.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu označil za formu násilia aj psychický nátlak na ženy pre ich politické názory, vieru či životný štýl. Kritizoval tiež to, čo označil za celosvetový trend politiky popierania rodových rozdielov.
Symbolom boja proti násiliu na ženách sa vo Francúzsku stali na červeno namaľované lavičky osádzané v uliciach miest. Táto pripomienka na obete femicíd sa vo Francúzsku začala objavovať v roku 2017. Prvú osadili na Korzike v Ajacciu. Podľa denníka Le Monde je ich odvtedy už 187. Pri príležitosti tohtoročného 25. novembra ministerstvo pre rodovú rovnosť a združenie Femmes solidaires oznámili rozšírenie tejto iniciatívy tak, aby bola aspoň jedna lavička v každom francúzskom departemente vrátane zámorských území. Na lavičkách býva uvedené aj číslo 3919, na ktorom môžu ženy požiadať o pomoc.
Francúzska Rada pre rodovú rovnosť (HCE) v správe zverejnenej v stredu upozornila na násilie, ktorému čelia migrantky počas cesty z krajiny pôvodu cez tranzitné štáty až po cieľovú krajinu. Podľa odhadov sa s niektorou z foriem násilia počas migrácie stretlo až 90 percent žien na úteku. Rada kritizovala, že ich skúsenosti sa v diskusii o kontrole migrácie často odsúvajú do úzadia.
Európska komisia a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v spoločnom vyhlásení zdôraznili právo žien a dievčat žiť bez násilia a strachu. Upozornili na narastajúci výskyt rodovo podmieneného násilia v online priestore, kde technológie prispievajú k šíreniu mizogýnie a normalizácii násilia, ako aj na zvýšené riziká počas ozbrojených konfliktov a humanitárnych kríz, keď je prístup obetí k ochrane a spravodlivosti obmedzený.
Vyhlásenia k Medzinárodnému dňu za odstránenie násilia páchaného na ženách zverejnili aj mnohé ďalšie organizácie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) poukázala na často prehliadanú úlohu alkoholu, ktorý môže zvyšovať pravdepodobnosť a závažnosť násilia, hoci ho neospravedlňuje a zodpovednosť vždy nesie páchateľ. Obmedzenie dostupnosti, cenovej prístupnosti a predaja alkoholu preto považuje za jednu zo súčastí prevencie.
WHO tiež pripomenula, že základnými príčinami násilia sú rodová nerovnosť, nerovnováha moci a škodlivé spoločenské normy.
Na tieto témy nadväzuje WHO aj kampaňou Šestnásť dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu, ktorá mobilizuje obhajkyne ženských práv a upozorňuje na potrebu chrániť dosiahnuté práva žien a dievčat.
Organizácia Human Rights Watch (HRW) upozornila na narastajúce ohrozenie práv žien v dôsledku autoritárstva, ozbrojených konfliktov, obmedzovania reprodukčných práv a pôsobenia hnutí spochybňujúcich ľudské práva. Osobitne poukázala na nové formy technologicky sprostredkovaného násilia, ako sú online obťažovanie, digitálne sledovanie, vyhrážky a sexuálne ladené deepfake materiály.
Organizácia islamskej spolupráce (OIC) vo svojom vyhlásení zdôraznila, že násilie na ženách neporušuje iba ich práva a dôstojnosť, ale ohrozuje aj sociálnu spravodlivosť, stabilitu rodín a udržateľný rozvoj. Jeho prevenciu označila za spoločnú morálnu zodpovednosť, nielen právnu povinnosť.
OIC osobitne upozornila na situáciu žien a dievčat v oblastiach konfliktov a humanitárnych kríz, najmä v Palestíne, Sudáne, regióne Sahelu, medzi Rohingami a v Afganistane.
Úrady v Istanbule v stredu zakázali protestné zhromaždenie v mestskej časti Beyoglu a na 24 hodín pozastavili všetky verejné zhromaždenia, demonštrácie, tlačové konferencie aj rozdávanie letákov. Rozhodnutie odôvodnili obavou z narušenia verejného poriadku, informovala agentúra DPA.
Podľa organizácie Zastavíme vraždy žien vlani v Turecku muži zabili najmenej 294 žien, väčšinou strelnou zbraňou. Organizácia žiada prísnejšiu kontrolu držby zbraní a nezávislé vyšetrovanie neobjasnených úmrtí žien.
Turecko v roku 2021 odstúpilo od Istanbulského dohovoru Rady Európy o prevencii a potláčaní násilia na ženách a domáceho násilia, pripomenula agentúra DPA.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu označil za formu násilia aj psychický nátlak na ženy pre ich politické názory, vieru či životný štýl. Kritizoval tiež to, čo označil za celosvetový trend politiky popierania rodových rozdielov.
Symbolom boja proti násiliu na ženách sa vo Francúzsku stali na červeno namaľované lavičky osádzané v uliciach miest. Táto pripomienka na obete femicíd sa vo Francúzsku začala objavovať v roku 2017. Prvú osadili na Korzike v Ajacciu. Podľa denníka Le Monde je ich odvtedy už 187. Pri príležitosti tohtoročného 25. novembra ministerstvo pre rodovú rovnosť a združenie Femmes solidaires oznámili rozšírenie tejto iniciatívy tak, aby bola aspoň jedna lavička v každom francúzskom departemente vrátane zámorských území. Na lavičkách býva uvedené aj číslo 3919, na ktorom môžu ženy požiadať o pomoc.
Francúzska Rada pre rodovú rovnosť (HCE) v správe zverejnenej v stredu upozornila na násilie, ktorému čelia migrantky počas cesty z krajiny pôvodu cez tranzitné štáty až po cieľovú krajinu. Podľa odhadov sa s niektorou z foriem násilia počas migrácie stretlo až 90 percent žien na úteku. Rada kritizovala, že ich skúsenosti sa v diskusii o kontrole migrácie často odsúvajú do úzadia.
Európska komisia a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v spoločnom vyhlásení zdôraznili právo žien a dievčat žiť bez násilia a strachu. Upozornili na narastajúci výskyt rodovo podmieneného násilia v online priestore, kde technológie prispievajú k šíreniu mizogýnie a normalizácii násilia, ako aj na zvýšené riziká počas ozbrojených konfliktov a humanitárnych kríz, keď je prístup obetí k ochrane a spravodlivosti obmedzený.
Vyhlásenia k Medzinárodnému dňu za odstránenie násilia páchaného na ženách zverejnili aj mnohé ďalšie organizácie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) poukázala na často prehliadanú úlohu alkoholu, ktorý môže zvyšovať pravdepodobnosť a závažnosť násilia, hoci ho neospravedlňuje a zodpovednosť vždy nesie páchateľ. Obmedzenie dostupnosti, cenovej prístupnosti a predaja alkoholu preto považuje za jednu zo súčastí prevencie.
WHO tiež pripomenula, že základnými príčinami násilia sú rodová nerovnosť, nerovnováha moci a škodlivé spoločenské normy.
Na tieto témy nadväzuje WHO aj kampaňou Šestnásť dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu, ktorá mobilizuje obhajkyne ženských práv a upozorňuje na potrebu chrániť dosiahnuté práva žien a dievčat.
Organizácia Human Rights Watch (HRW) upozornila na narastajúce ohrozenie práv žien v dôsledku autoritárstva, ozbrojených konfliktov, obmedzovania reprodukčných práv a pôsobenia hnutí spochybňujúcich ľudské práva. Osobitne poukázala na nové formy technologicky sprostredkovaného násilia, ako sú online obťažovanie, digitálne sledovanie, vyhrážky a sexuálne ladené deepfake materiály.
Organizácia islamskej spolupráce (OIC) vo svojom vyhlásení zdôraznila, že násilie na ženách neporušuje iba ich práva a dôstojnosť, ale ohrozuje aj sociálnu spravodlivosť, stabilitu rodín a udržateľný rozvoj. Jeho prevenciu označila za spoločnú morálnu zodpovednosť, nielen právnu povinnosť.
OIC osobitne upozornila na situáciu žien a dievčat v oblastiach konfliktov a humanitárnych kríz, najmä v Palestíne, Sudáne, regióne Sahelu, medzi Rohingami a v Afganistane.