Istanbul žiada neregistrovaných Sýrčanov, aby sa presťahovali

Istanbul 29. júla (TASR) - Úrad guvernéra Istanbulu dal sýrskym utečencom neregistrovaným v tomto tureckom meste lehotu necelých dvoch mesiacov na návrat do oblastí, kde boli prvýkrát zaregistrovaní.



Sýrski občania, ktorí boli pôvodne zaregistrovaní v iných tureckých provinciách, sa musia vrátiť do 24. septembra, uviedol úrad guvernéra v piatkovom vyhlásení, z ktorého v sobotu citovala tlačová agentúra DPA.



Pri podobnej kampani v roku 2019 boli z Istanbulu, najväčšej tureckej metropoly, vyhostené tisíce Sýrčanov.



Za realizáciu politiky ústrednej tureckej vlády zodpovedajú v provinciách guvernéri, ktorí sú menovaní. To sa však netýka Sýrčanov, ktorí sa presťahovali do Istanbulu s cestovnými povoleniami po ničivých zemetraseniach na juhovýchode Turecka vo februári.



Úrady už bežne varujú tých, ktorí sa v Istanbule neregistrovali, aby odišli, a teraz sa rozhodli tento proces urýchliť, uviedol predstaviteľ migračného úradu.



Môže dôjsť k revíziám s cieľom zahrnúť alebo vylúčiť určité skupiny ľudí, a lehota by sa mohla predĺžiť okrem iného aj pre logistické problémy - ako v roku 2019.



V Turecku sa nachádza 3,3 milióna sýrskych utečencov pod dočasnou ochranou, pričom najväčší počet ich populácie žije v Istanbule, finančnom centre krajiny.



V Turecku sa v uplynulom čase v súvislosti s krízou stúpajúcich životných nákladov zvýšili i negatívne nálady namierené proti migrantom. Mnohí Sýrčania a ľudskoprávne skupiny nedávno uviedli, že už prebiehajú deportácie, dokonca do vojnou zničenej Sýrie.