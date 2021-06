Istanbulská polícia zasiahla proti účastníkom pochodu LGBTQI

Istanbul 27. júna (TASR) - Stovky ľudí sa v sobotu v Istanbule zišli na pochode na podporu práv lesieb, homosexuálov, bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálnych jedincov (LGBTQI), a to aj napriek jeho úradnému zákazu a povolaniu stoviek policajtov.



Ako informovala agentúra DPA, polícia sa snažila slzotvorným plynom rozohnať zástup ľudí, ktorí sa - napriek zákazu podujatia - vydali na pochod ulicami európskej časti Istanbulu.



Podľa niektorých zdrojov policajti údajne aj strieľali do davu gumenými projektilmi. Niekoľko účastníkov pochodu bolo zadržaných, dodala DPA.



Organizátorom pochodu s mottom "Ulica je naša" bolo združenie rôznych skupín podporujúcich boj za práva ľudí z komunity LGBTQI a protestujúcich proti čoraz nepriateľskejšiemu postoju Turecka k tejto časti jeho obyvateľov.



DPA dodala, že úrady v Istanbule sa na pochod pripravovali: povolali policajné posily a prehradili viaceré cesty zátarasami.



Pochod bol zakázaný len niekoľko hodín pred tým, ako sa podľa plánu organizátorov mal začať. Zákaz bol vydaný s odvolaním sa na zákon, ktorý to umožňuje v prípade, že by verejné zhromaždenie mohlo byť v rozpore s morálkou.