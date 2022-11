ISW: Boje na Ukrajine sa v najbližších mesiacoch nezastavia

Washington 14. novembra (TASR) – Zastavenie alebo dlhšie spomalenie bojových operácií na Ukrajine je v najbližších mesiacoch veľmi nepravdepodobné. Akýkoľvek pokus o prímerie alebo zastavenie bojov by bol v tomto čase z drvivej väčšiny v prospech Ruska. Vo svojom najnovšom hodnotení to v noci na pondelok uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), informuje TASR.



Rusko podľa správy v nadchádzajúcich týždňoch zrejme zintenzívni ofenzívne operácie v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Môže tam poslať ďalších mobilizovaných vojakov spolu s jednotkami stiahnutými z Chersonskej oblasti.



Ukrajina pravdepodobne tiež stiahne časť bojových síl z Chersonskej oblasti a nasadí ich v iných častiach krajiny na obranné i protiofenzívne operácie. V tých budú Ukrajinci takmer s určitosťou pokračovať, domnievajú sa americkí analytici.



Obe strany, ktoré teraz bojujú vo veľmi blatistých podmienkach, boje s príchodom mrazov nezastavia, pretože zmrznutý terén bude vhodnejší na mechanizované operácie veľkého rozsahu. Boje sa preto s poklesom teplôt skôr zintenzívnia, než oslabia.



ISW dodáva, že momentálne nie je čas spomaliť podporu Ukrajiny ani naliehať na prímeria alebo rokovania, ale naopak, pomáhať jej využiť aktuálne podmienky, ktoré zvýhodňujú Kyjev namiesto Moskvy. Ukrajinci a Západ musia vynaložiť všetko úsilie, aby umožnili čo najrýchlejšie oslobodenie ďalších území, nevyhnutných na to, aby sa Ukrajina mohla v budúcnosti brániť voči ruských útokom a obnoviť funkčné hospodárstvo, napísal inštitút.