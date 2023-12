ISW: Cudzincov môžu v Rusku odsúdiť na verejnoprospešné práce

Moskva 12. decembra (TASR) - Cudzincov, ktorí pracovali v Rusku, no usvedčili ich tam zo spáchania trestného činu, budú môcť namiesto deportácie odsúdiť na verejnoprospešné práce. Vyplýva to z novely zákona, o ktorej v utorok informoval americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), uvádza stanica Sky News.



Novela, ktorú odobrila ruská Štátna duma, umožňuje súdom vyhodnotiť potenciálnu deportáciu ako "neprimeraný" trest a usvedčeným migrantom namiesto nej udeliť pokutu do výšky 509 eur alebo 50 až 200 hodín verejnoprospešných prác.



"Cieľom je pravdepodobne zníženie počtu deportácií, aby Rusko mohlo naďalej ťažiť z práce migrantov v čase nedostatku pracovných síl a pokračovať zároveň v rozsiahlejšej snahe prinútiť migrantov, či už s ruským občianstvom alebo bez neho, k vojenskej službe v ruskej armáde," uvádza ISW.