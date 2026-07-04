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ISW: Frontová línia na Ukrajine počas júna zostala zväčša zamrznutá
Ukrajinské sily podľa ISW získali 11 kilometrov štvorcových v južnej Záporožskej oblasti a 18 kilometrov štvorcových v centrálnej Dnepropetrovskej oblasti.
Autor TASR
Kyjev 4. júla (TASR) - Frontová línia vojny na Ukrajine zostala v priebehu júna zväčša zamrznutá, čo ešte predĺžilo dlhodobejší trend stagnácie ruskej ofenzívy. Preukázala to v piatok analýza údajov Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktorú vypracovala agentúra AFP, píše TASR.
Júnové údaje ukázali čistý zisk Ruska v rozsahu 30 kilometrov štvorcových, pričom tento postup sa sústredil v severovýchodnej Charkovskej oblasti. Tieto zisky však boli do veľkej miery spôsobené len tým, že predchádzajúce ruské prieniky boli na základe nových dôkazov preklasifikované na postupy, uviedol inštitút ISW.
Ukrajinské sily podľa ISW získali 11 kilometrov štvorcových v južnej Záporožskej oblasti a 18 kilometrov štvorcových v centrálnej Dnepropetrovskej oblasti.
„Rozsah a záber prebiehajúcich ukrajinských protiútokov v týchto oblastiach sú nejasné,“ uviedol tím pre geopolitické spravodajstvo inštitútu ISW. „Výsledky týchto pokračujúcich bojových operácií zostávajú nejasné a pravdepodobne sa prejavia v údajoch v nasledujúcich týždňoch,“ dodal tím.
Moskva stratila v apríli a máji približne 403 kilometrov štvorcových. Ruský postup sa od konca roka 2025 spomalil, k čomu prispela rastúca efektivita ukrajinských úderov dronmi na fronte aj na stredné vzdialenosti. Apríl bol prvým mesiacom za obdobie uplynulého dva a pol roka, v ktorom ruské sily stratili viac územia, než stihli obsadiť, a Ukrajina na tieto úspechy nadviazala aj v máji.
Ruské sily postúpili v doterajšom priebehu roka 2026 v priemere o 15 kilometrov štvorcových za mesiac, zatiaľ čo v roku 2025 to bolo 405 kilometrov štvorcových za mesiac. Tieto odhady nezahŕňajú postupy, ktoré si nárokuje Rusko, ale ktoré inštitút ISW nepotvrdil ani nevyvrátil, spresňuje AFP.
Moskva okupuje niečo vyše 19 percent územia Ukrajiny, čo zahŕňa približne sedem percent územia – Krym a časti priemyselného regiónu Donbas – ktoré už boli pod kontrolou Ruska alebo proruských separatistov pred inváziou z februára 2022.
Júnové údaje ukázali čistý zisk Ruska v rozsahu 30 kilometrov štvorcových, pričom tento postup sa sústredil v severovýchodnej Charkovskej oblasti. Tieto zisky však boli do veľkej miery spôsobené len tým, že predchádzajúce ruské prieniky boli na základe nových dôkazov preklasifikované na postupy, uviedol inštitút ISW.
Ukrajinské sily podľa ISW získali 11 kilometrov štvorcových v južnej Záporožskej oblasti a 18 kilometrov štvorcových v centrálnej Dnepropetrovskej oblasti.
„Rozsah a záber prebiehajúcich ukrajinských protiútokov v týchto oblastiach sú nejasné,“ uviedol tím pre geopolitické spravodajstvo inštitútu ISW. „Výsledky týchto pokračujúcich bojových operácií zostávajú nejasné a pravdepodobne sa prejavia v údajoch v nasledujúcich týždňoch,“ dodal tím.
Moskva stratila v apríli a máji približne 403 kilometrov štvorcových. Ruský postup sa od konca roka 2025 spomalil, k čomu prispela rastúca efektivita ukrajinských úderov dronmi na fronte aj na stredné vzdialenosti. Apríl bol prvým mesiacom za obdobie uplynulého dva a pol roka, v ktorom ruské sily stratili viac územia, než stihli obsadiť, a Ukrajina na tieto úspechy nadviazala aj v máji.
Ruské sily postúpili v doterajšom priebehu roka 2026 v priemere o 15 kilometrov štvorcových za mesiac, zatiaľ čo v roku 2025 to bolo 405 kilometrov štvorcových za mesiac. Tieto odhady nezahŕňajú postupy, ktoré si nárokuje Rusko, ale ktoré inštitút ISW nepotvrdil ani nevyvrátil, spresňuje AFP.
Moskva okupuje niečo vyše 19 percent územia Ukrajiny, čo zahŕňa približne sedem percent územia – Krym a časti priemyselného regiónu Donbas – ktoré už boli pod kontrolou Ruska alebo proruských separatistov pred inváziou z februára 2022.