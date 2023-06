ISW: Lukašenko môže ťažiť z prítomnosti vagnerovcov v Bielorusku

Washington 28. júna (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenkov by mohol ťažiť z prítomnosti žoldnierov ruskej Vagnerovej skupiny v Bielorusku. Analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) sa domnievajú, že pri riadení snáh Kremľa o ovládanie Bieloruska by mu mohli vagnerovci poskytnúť väčší priestor. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA.



S vagnerovcami na svojom území bude môcť bieloruský líder lepšie odolávať snahám prezidenta Vladimira Putina o pohltenie Bieloruska v rámci spoločnej únie. Bielorusko ako menšia krajina je totiž na Rusku závislé, uviedol v utorok večer ISW.



Zakladateľ žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa spolu so svojimi bojovníkmi pokúsil cez víkend zvrhnúť ruské vojenské vedenie, keď sa vydali smerom k Moskve. Predtým obvinil ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov.



Situácia sa upokojila v sobotu večer, keď Prigožin vydal rozkaz na stiahnutie svojich bojovníkov. Urovnanie situácie sprostredkoval práve Lukašenko a Prigožin sa podľa dohody v utorok uchýlil do Bieloruska. Jeho bojovníkom bola údajne poskytnutá možnosť odísť do Bieloruska alebo sa pripojiť k ruskej armáde.



Ak je to pravda, tak Lukašenko je podľa ISW zdatným hráčom, ktorý je schopný uplatniť svoj vplyv na najvyšších miestach ruskej politiky. Bieloruský líder pritom do situácie zasiahol, aby dal Putinovi a ďalším vysokopostaveným predstaviteľom Kremľa najavo, že je schopný úspešne a nezávisle pôsobiť v rámci ruskej politiky, domnieva sa ISW.



Zároveň však upozorňuje, že pre Putina je ponižujúce Lukašenkove vychvaľovanie sa schopnosťou manipulovať držiteľmi moci v úzkom kruhu ruského prezidenta.