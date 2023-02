ISW: Nová veľká ruská ofenzíva na Ukrajine sa už začala v Luhansku

Washington/Kyjev 9. februára (TASR) - Ruské sily znovu prevzali iniciatívu na Ukrajine a spustili novú veľkú ofenzívu v Luhanskej oblasti na východe. Vo štvrtok to uviedla vo svojej aktuálnej správe americká expertná skupina Inštitút pre štúdium vojny (ISW). TASR prevzala informácie z portálu britského denníka The Guardian.



Nasadenie dôležitých zložiek najmenej troch ruských divízií do útočných operácií v tejto oblasti naznačuje, že ruská ofenzíva sa už začala. Zatiaľ však nedosahuje výrazné úspechy a ukrajinská obrana jej dokáže vzdorovať, napísal ISW.



Tempo ruských operácií popri línii Svatove-Kreminna na západe Luhanskej oblasti sa "za posledný týždeň výrazne zvýšilo", uviedol ISW.



Expertná skupina s odvolaním sa na ruské zdroje uviedla, že ruské sily počas útokov dosahujú nepatrné zisky pozdĺž hranice Charkovskej a Luhanskej oblasti, predovšetkým severozápadne od mesta Svatove neďaleko Kupianska a západne od mesta Kreminna.



Ukrajina tento týždeň oznámila, že ruské sily sa pokúšajú bojmi udržať ukrajinské jednotky vo východnom regióne Donbas. Moskva tam zároveň zhromaždila ďalších vojakov na ofenzívu očakávanú v nasledujúcich týždňoch, zrejme zameranú na Luhanskú oblasť.



Intenzívne boje už týždne prebiehajú okolo mesta Bachmut a v neďalekých mestách Soledar a Vuhledar, ktoré sa všetky nachádzajú v Doneckej oblasti, pripomína Guardian.