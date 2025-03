ISW: Postup ruských na Ukrajine sa vo februári opäť spomalil

Kyjev 3. marca (TASR) — Ruské sily vo februári postupovali na ukrajinskom území menej ako v predchádzajúcich mesiacoch. Vyplýva to z údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktoré analyzovala agentúra AFP, informuje TASR.



Podľa týchto údajov ruské jednotky vo februári obsadili územie s rozlohou o 389 kilometrov štvorcových, zatiaľ čo v januári to bolo 431 kilometrov štvorcových a vlani v decembri 476 kilometrov štvorcových.



Je to výrazne menej ako novembrových 725 kilometrov štvorcových, ktoré ruské sily dosiahli v po tom, čo od polovice minulého roka začali výrazne postupovať na frontovej línii.



Územné zisky ruskej armády od marca 2024 do februára 2025 dosiahli 4500 kilometrov štvorcových, čo predstavuje 0,75 percenta ukrajinského územia v stave pred začiatkom invázie a pred anexiou polostrova Krym. Podľa AFP je to takmer 20-krát viac ako za predchádzajúcich 12 mesiacov - od marca 2023 do februára 2024 Rusko obsadilo len 231 kilometrov štvorcových ukrajinského územia.



Ukrajina v tomto období zabrala 1440 štvorcových kilometrov ruského územia, no za posledný rok to bolo len 52 kilometrov štvorcových, píše AFP.



Ukrajinské sily v auguste nečakane vpadli do ruskej Kurskej oblasti a za dva týždne obsadili približne 1300 štvorcových kilometrov územia. Postupne však svoje pozície strácajú, pričom k 28. februáru 2025 mali podľa AFP pod kontrolou 407 kilometrov štvorcových.