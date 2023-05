Analytici z ISW: Prigožin nepriamo kritizoval ruského prezidenta

Washington 29. mája (TASR) - Ruský oligarcha a zakladateľ žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin zrejme nepriamo kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho režim, domnievajú sa analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



ISW zakladá svoje tvrdenia na odpovedi Prigožina na otázku novinára o tom, že majú ruské štátne médiá zakázané diskutovať o vagnerovcoch. Prigožin uviedol, že ruskí predstavitelia by mohli mať úžitok zo schopnosti cenzurovať informácie, ak by Rusko nevyhlásilo Ukrajine vojnu. Následne spomenul nemenovaného predstaviteľa, keď povedal:



"Ak začínate vojnu, prosím majte charakter, vôľu a oceľové gule - iba vtedy budete schopný niečo dosiahnuť."



Ruskí predstavitelia by podľa neho mohli prestať klamať, keby sa im podarilo dosiahnuť ozajstné výsledky pri výstavbe budov, mostov či staníc metra.



Podľa ISW boli tieto slová "pravdepodobne cielené na Putina, ktorého ruské štátne médiá bežne vykresľujú ako lídra, ktorý sa zaoberá malými infraštruktúrnymi projektami a životmi obyčajných Rusov“.



Prigožin sa pritom mohol takto kriticky vyjadriť zrejme preto, že mu Putin nedal sľubovanú odmenu za dobytie východoukrajinského mesta Bachmut, domnieva sa ISW.