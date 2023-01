ISW: Putin sa odkláňa od lídra Vagnerovej skupiny Prigožina

Moskva 23. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa snaží obmedziť vplyv žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorá na Ukrajine od začiatku vojny bojuje v mene Ruska. Uviedol to v analýze americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), na ktorý sa v pondelok odvolal portál britskej televízie Sky News.



Vagnerova skupina utrpela ťažké straty v bitke o strategicky dôležité mesto Bachmut. Zosilnenie vplyvu jej lídra Jevgenija Prigožina však údajne ohrozuje prezidenta Putina.



ISW v najnovšej správe preto naznačuje, že ruský prezident sa odvracia od Prigožina a prikláňa sa k tradičným ozbrojeným silám.



Putin degradoval Prigožinovho hlavného spojenca v ruskej armáde, veliteľa vzdušných síl generála Sergeja Surovikina, čo zrejme narušilo schopnosť Vagnerovej skupiny získavať výzbroj cez tradičné armádne kanály, píše ISW.



Surovikin teraz podlieha Valerijovi Gerasimovi, náčelníkovi generálneho štábu ruskej armády, čo centralizuje Putinov reťazec velenia vo vojnovom ťažení.



ISW zdôrazňuje, že Putin počas interview vo federálnej ruskej televízii 15. januára nepripísal Vagnerovcom zásluhy za dobytie mesta Soledar na východe Ukrajiny. Ide o zriedkavé víťazstvo Kremľa po sérii porážok počas invázie na Ukrajinu.



ISW píše, že podľa informácií ukrajinských tajných služieb Putin pripravuje rozšírenie počtu odvedencov do ruskej armády, čo potvrdzuje jeho príklon k ministerstvu obrany a ku generálnemu štábu. Začal sa to už vlani v decembri, keď sa ruský prezident snažil prezentovať ako vojnový líder a stretol sa s veliteľmi a vojakmi.