ISW: Putinove ciele sú stále imperialistické a maximalistické

Washington/Londýn 8. decembra (TASR) - Americký inštitút pre štúdium vojny (ISW) sa domnieva, že ciele ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine sú "stále jasne imperialistické a maximalistické". ISW dospel k tomuto záveru na základe analýzy prejavu, ktorý Putin predniesol na stredajšom zasadnutí rady pre ľudské práva pôsobiacej pri jeho prezidentskej kancelárii.



Podľa britskej stanice BBC v ňom Putin uviedol, že "špeciálna vojenská operácia" - ako Kremeľ nazýva svoju vojnu proti Ukrajine - je "dlhý proces" a jeho výsledkom by malo byť získanie nových území.



"Putin vytvoril paralely medzi sebou a ruským cárom Petrom I., pričom poznamenal, že Rusko teraz ovláda Azovské more, za ktoré bojoval aj Peter Veľký," tvrdia americkí experti.



"Zmienka o ruskej imperiálnej histórii otvorene stavia súčasné Putinove ciele na Ukrajine ako jasne imperialistické a stále maximalistické," uvádza sa v bilancii ISW.



Americkí analytici vo svojej obvyklej bilancii upozorňujú aj na to, že ruská armáda v stredu - po trojtýždňovej prestávke - na Ukrajine opäť použila drony Šáhid iránskej výroby. Ich útokom boli vystavené viaceré mestá a regióny vrátane Dnipra, Kyjevskej oblasti, Poltavy, Žitomyru a Záporožia.



Ruské jednotky tieto bezpilotné lietadlá pravdepodobne upravili na použitie v chladnejších poveternostných podmienkach a je pravdepodobné, že ich v nadchádzajúcich týždňoch budú čoraz viac využívať na útoky na kritickú ukrajinskú infraštruktúru, upozorňujú v tejto súvislosti odborníci z ISW.



Ukrajinská armáda už dávnejšie predpokladala, že Rusko muselo pozastaviť používanie dronov vyrobených v Iráne, pretože nie sú vhodné na použitie v chladnom počasí. Teraz sa pravdepodobne ruskej armáde podarilo tento problém vyriešiť, konštatuje ISW.



"ISW už v minulosti informoval, že ruská armáda sa čoraz viac spolieha na systémy vyrobené v Iráne kvôli vyčerpaniu ruského arzenálu presne navádzaných zbraní," napísal americký inštitút podľa TASR.