ISW: Rusi vyslali na okupované územia Ukrajiny iránskych inštruktorov

Kyjev/Londýn 13. októbra (TASR) - Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej najnovšej správe uvádza, že ruská armáda vyslala na okupované územie Ukrajiny iránsky vojenský personál, ktorý má za úlohu zaučiť ruských vojakov používať bezpilotné lietadlá Šáhid-136.



Ako s odvolaním sa na správu ISW uviedla britská stanica BBC, monitorovaná agentúrou TASR, iránski inštruktori zrejme patria k iránskym revolučných gardám.



Podľa ukrajinského Centra národného odporu, na ktoré sa odvolávajú experti z USA, ruské jednotky priviezli iránskych inštruktorov – ich presný počet nie je známy – na Krym a do Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na mimoriadnej schôdzke G7 informoval, že podľa Ukrajiny si Rusko "objednalo 2400 šáhidov". Zelenskyj preto západných partnerov požiadal o modernú protivzdušnú obranu, ktorými by bolo možné zasiahnuť proti vzdušným útokom ruskej armády.



Spomínané ukrajinské centrum uviedlo, že iránski inštruktori priamo riadia vypúšťanie bezpilotných lietadiel na civilné ciele na Ukrajine, a to vrátane administratívnych oblastí Mykolajivskej a Odeskej, ležiacich na juhu Ukrajiny.



Podľa BBC sú revolučné gardy pravdepodobne hlavným prevádzkovateľom iránskych bezpilotných lietadiel, takže iránski inštruktori sú s najväčšou pravdepodobnosťou príslušníkmi gárd alebo na ne napojenými osobami, poznamenáva ISW.



Iránske revolučné gardy sú oddelené od iránskej armády, námorníctva i letectva. Majú vlastné pozemné jednotky, námorníctvo, letectvo, rozviedku a útvary osobitného určenia. Pod ich velenie spadajú aj milície. Ich hlavnou úlohou je obrana národnej bezpečnosti. Do ich pôsobnosti patrí aj raketová výzbroj.



Spojené štáty zaraďujú iránske revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií.