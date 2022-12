ISW: Ruská ekonomika nezvládne realizáciu plánov ministerstva obrany

Washington/Londýn 22. decembra (TASR) - Americký inštitút pre štúdium vojny (ISW) sa domnieva, že ruská ekonomika nezvládne rýchly nárast veľkosti ruskej armády. Vo svojich vystúpeniach na stredajšom kolégiu ruského ministerstva obrany ho avizovali ruský minister obrany Sergej Šojgu i prezident Vladimir Putin.



ISW pripomína, že Šojgu navrhol vytvorenie nového armádneho zboru a 17 nových divízií vrátane troch na Ukrajine - v okupovaných častiach Chersonskej a Záporožskej oblasti, pripomenula vo štvrtok britská stanica BBC monitorovaná agentúrou TASR.



"Je vysoko nepravdepodobné, že by Kremeľ dokázal vygenerovať také veľké konvenčné sily v takom časovom rámci, že by ovplyvnili priebeh vojny na Ukrajine. Vytvorenie divízií je drahé a vyžaduje si čas," pripomenuli analytici ISW.



Dodali, že Rusko nedokázalo naplniť ani stav svojich už existujúcich brigád a plukov pre inváziu na Ukrajinu a do roku 2022 úplne nesformovalo divíziu, ktorej vytvorenie bolo avizované ešte v roku 2020.



ISW tiež dôvodí, že ruská ekonomika je v recesii a jej schopnosť budovať divízie sa od invázie na Ukrajinu podstatne znížila.



Americkí analytici zároveň poznamenávajú, že Rusku sa možno nakoniec podarí zrealizovať plány, ktoré oznámil Šojgu – avšak iba za predpokladu, že sa pre to rozhodne obetovať blaho svojho obyvateľstva, ako za čias Sovietskeho zväzu.



V tejto súvislosti ISW - podľa TASR - pripomína, že Putin na zasadnutí kolégia ministerstva obrany uistil Šojgua a velenie ozbrojených síl, že ruská armáda dostane všetko, čo bude považovať za potrebné.