ISW: Ruská mobilizácia zrejme tento rok neovplyvní vojnu na Ukrajine

Washington 22. septembra (TASR) – Čiastočná mobilizácia oznámená ruským prezidentom Vladimirom Putinom nevytvorí významnú použiteľnú bojovú silu skôr ako za niekoľko mesiacov. Vo svojej najnovšej správe o vojne na Ukrajine to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), informuje TASR.



Analytici ISW sa domnievajú, že Putinove vyjadrenia o jadrových zbraniach neznamenajú priamu hrozbu ich použitia na obranu oblastí Ukrajiny, ktoré by Rusko mohlo anektovať. Oznámenie o čiastočnej mobilizácii však podľa ISW odzrkadľuje mnohé problémy, ktorým Rusko čelí pri invázii na Ukrajinu a ktoré pravdepodobne nedokáže vyriešiť v nadchádzajúcich mesiacoch.



Mobilizácia záložníkov má prebiehať vo fázach, čo vylučuje náhly prílev posíl na Ukrajinu a dramatickú zmenu v priebehu vojny. Otázna je aj úroveň bojovej pripravenosti záložníkov a dĺžka ich výcviku. Dostať ich z civilného života do bojovej pripravenosti môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov.



"Čiastočná mobilizácia Ruska preto nepripraví Ukrajinu o možnosť oslobodiť ďalšie okupované územia pred zimou a počas zimy," uviedol ISW.



Putin v prejave hovoril o čiastočnej mobilizácii, referendách o pripojení okupovaných oblastí a možnosti jadrovej vojny separátne ako o troch témach. Zahrnutie do jedného prejavu zámerne naznačuje súvis, no ich explicitnému spojeniu sa šéf Kremľa vyhol, napísali analytici ISW.



Prejav by sa tak podľa inštitútu nemal chápať ako výslovná hrozba, že Rusko po anexii ukrajinských území použije jadrové zbrane proti Ukrajine, ak bude Kyjev pokračovať v protiofenzívach voči okupovaným oblastiam.



"Ruská čiastočná mobilizácia vojnu na Ukrajine tento rok nezmení a môže, ale nemusí mať významný vplyv na schopnosť Ruska pokračovať vo vojenských operáciách na súčasnej úrovni v budúcom roku. Ukrajina a Západ by ju mali brať do úvahy, no nie ju zveličovať," uzavrel ISW.