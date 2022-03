ISW:Ruské jednotky, ktoré sa snažia obkľúčiť Kyjev, si vzali prestávku

Washington/Kyjev 8. marca (TASR) - Ruské pozemné sily, ktoré sa pokúšajú obkľúčiť ukrajinské hlavné mesto Kyjev, si po neúspešných útokoch z 8. až 10. marca vzali v piatok ďalšiu prestávku na doplnenie zásob a údržbu. Vyplýva to z analýzy Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), z ktorej v sobotu citoval britský denník The Guardian.



"Zdá sa, že ruské sily sú v okolí Charkova do značnej miery uviaznuté... pokrok za posledných 24 hodín nedosiahli ani jednotky smerujúce z Krymu k Mykolajivu a Záporožiu, ani na východe v okolí Doneckej a Luhanskej oblasti," uvádza sa v hodnotení amerického think-tanku.



ISW vo svojej správe poznamenal, že ruský prezident Vladimir Putin údajne vykonáva personálne čistky, ktoré sa dotkli aj zamestnancov tajných služieb.



Podľa najnovšieho hodnotenia ISW sa Kremeľ pravdepodobne pokúša "zvýšiť svoju bojovú silu zatiahnutím Bieloruska do vojny a využitím sýrskych bojovníkov". Okrem toho Rusko pokračuje vo vysielaní "brancov, ktorí pravdepodobne nebudú dostatočne dobre vycvičení alebo motivovaní", dodal inštitút.