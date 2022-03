ANALÝZA: Ruské sily sa zrejme pripravujú na útok na Kyjev

Washington/Kyjev 8. marca (TASR) - Ruské jednotky sa podľa analýzy amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) pripravujú na útok na Kyjev, ktorý by sa mohol odohrať už v najbližších dňoch. V utorok na to upozornil britský denník The Guardian.



"Ruské sily sa sústreďujú na východnom, severozápadnom a západnom okraji Kyjeva a pripravujú sa na útok na hlavné mesto v najbližších 24 až 96 hodinách. Rusi si pripravujú zásoby a posily a zároveň podnikajú delostrelecké, letecké a raketové útoky, aby oslabili obranu a zastrašili obrancov," uvádza sa vo voľne dostupnej analýze.



Americkí experti predpokladajú, že aktuálne aktivity ruskej armády pri Kyjeve by mohli byť predzvesťou začiatku "kritického momentu vo vojne".



"V tejto chvíli je príliš skoro hodnotiť pravdepodobnú účinnosť akéhokoľvek ruského pokusu o dokončenie obkľúčenia Kyjeva alebo o dobytie mesta. Ak sa ruským jednotkám podarilo doplniť si zásoby, zreorganizovať sa a naplánovať si premyslené a koordinované simultánne operácie pozdĺž niekoľkých osí postupu okolo hlavného mesta, môžu byť v tejto operácii úspešnejšie ako počas predchádzajúcich pokusov," uvádza v analýze Inštitút pre štúdium vojny.



Poradca ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč v utorok vyhlásil, že "tempo postupu nepriateľa sa značne spomalilo a v určitých smeroch sa prakticky zastavilo". Toto tvrdenie však nebolo možné nezávisle overiť.