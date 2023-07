ISW: Ruskí turisti na Kryme môžu robiť problémy so zásobovaním armády

Moskva/Kyjev/Londýn 18. júla (TASR) — Ruskí turisti, ktorých ruské a okupačné úrady nabádajú, aby po najnovšom poškodení Krymského mosta cestovali na Krymský polostrov cez okupované územia Ukrajiny, môžu brániť zásobovaniu ruských jednotiek na južnom fronte. Vo svojej najnovšej analýze vývoja vojny rozpútanej Ruskom na Ukrajine o tom píše americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) citovaný britskou stanicou BBC.



ISW ako príklad uvádza, že podľa ruských zdrojov sa už v pondelok na cestách v okrese Džankoj na severe Krymského polostrova a v okolí okupovaného ukrajinského mesta Melitopol vytvorili veľké zápchy. Tieto cesty pritom zohrávajú kľúčovú úlohu pri zásobovaní ruských jednotiek na Ukrajine.



ISW sa domnieva, že neochota Moskvy nastaviť ruskú spoločnosť na vojnový modus sa nemusí vyplatiť, čo v konečnom dôsledku pocíti ruská armáda.



"Ruskí a okupační predstavitelia stále propagujú okupovaný (ukrajinský) Krym ako turistickú zónu, pričom vyzývajú ruských civilistov, aby (na Krym) cestovali cez vojnovú zónu — namiesto toho, aby im odporúčali vyhnúť sa jej, ako by to urobili zodpovedné úrady," cituje BBC z analýzy ISW.



Krymský most bol v noci na pondelok poškodený výbuchmi. Už v pondelok večer ruské úrady na Kryme oznámili, že automobilová doprava na moste je obnovená "v reverznom režime", čo znamená, že vozidlá na poškodenom úseku môžu prechádzať v jednom pruhu striedavo v jednom alebo druhom smere.