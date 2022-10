ISW: Rusko bude zrejme pokračovať v konvenčnej vojne aj v roku 2023

Washington 31. októbra (TASR) – Rusko bude pravdepodobne pokračovať v konvenčných vojenských operáciách na Ukrajine aj v roku 2023 namiesto toho, aby sa uchýlilo k použitiu taktických jadrových zbraní alebo obmedzilo ciele svojej invázie v snahe o zastavenie bojov. V novom hodnotení situácie to v noci na pondelok uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).



Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa tejto analýzy zrejme nevzdal nádejí, že dosiahne svoje maximálne ciele na Ukrajine konvenčnými vojenskými prostriedkami. Tie používa súbežne s úsilím zlomiť vôľu Ukrajincov bojovať i vôľu Západu podporovať Kyjev.



Ďalších ruských vojakov budú po nedávno ukončenej čiastočnej mobilizácii záložníkov pravdepodobne vysielať na Ukrajinu v najbližších týždňoch. Zámerom by malo byť udržať si pozície a posilniť obranu pred očakávanými ukrajinskými protiofenzívnymi operáciami počas jesene a zimy.



Druhá očakávaná "vlna" vojakov by mala prísť na jar budúceho roka, uviedol ISW. Putin bude môcť dovtedy pozorovať, aké účinky bude mať na Európanov zima a zadržiavanie ruských energetických dodávok, a následne rozhodnúť, či poslať nových odvedencov do boja alebo postupovať inak.



Podľa amerických analytikov je tiež "mimoriadne nepravdepodobné", že by Putin vstúpil do priameho vojenského konfliktu s NATO. Bude však zrejme naďalej naznačovať možnosť použitia taktických jadrových zbraní a útokov na Severoatlantickú alianciu.



ISW dodáva, že Kyjev a Západ by mali vychádzať z predpokladu, že Ukrajina má ešte mesiace na opätovné dobýjanie strategicky dôležitých lokalít, na čo bude potrebovať pokračujúcu rozsiahlu západnú podporu.