ISW: Rusko by mohlo väzňov využiť ako potravu pre delá

Washington 15. februára (TASR) — Ruské ministerstvo obrany robí nábor väzňov, aby ich potom vo vojne proti Ukrajine využilo ako "potravu pre delá", domnievajú sa analytici Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) v správe, ktorú zverejnili v noci na stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nábor väzňov podľa ISW naznačuje, že by Kremeľ mohol použiť taktiku tzv. ľudských vĺn, keď je do útoku nasadené veľké množstvo vojakov často s nedostatočným výcvikom.



O nábore väzňov ruským ministerstvom obrany predtým informovala aj ukrajinská tajná služba či spravodajská televízia CNN.



Integrácia väzňov do jednotiek samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (ĽLR) podľa amerických analytikov tiež poukazuje na to, že ruská armáda sa nechystá reštrukturalizovať svoje konvenčné jednotky. Je možné, že sa tak chce vyhnúť ďalšiemu znižovaniu bojovej morálky.



Západné krajiny sú podľa ISW znepokojené odhodlaním Ukrajincov udržať mesto Bachmut. Podľa amerických expertov nie sú ukrajinské jednotky schopné súčasne brániť Bachmut a spustiť jarnú protiofenzívu. Vyzvali preto Ukrajinu, aby ofenzívu uprednostnila pred obranou Bachmutu, uvádza sa v správe ISW.



ISW sa naďalej domnieva, že rozhodnutie Ukrajiny brániť Bachmut je strategicky rozumným úsilím napriek stratám na strane Kyjeva. Obrana tohto mesta totiž viaže veľkú časť bojovníkov Vagnerovej skupiny a výsadkárov.



Denník The Washington Post začiatkom týždňa napísal, že americkí predstavitelia tiež neoficiálne naznačili Ukrajine, že západná pomoc Kyjevu je obmedzená. Podľa predstaviteľov USA je najnovší balík pomoci pre Kyjev najlepšou šancou na rozhodnú zmenu vedenia vojny.