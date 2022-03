ISW: Rusko nedosiahlo v pondelok na Ukrajine väčšie úspechy

Washington/Kyjev 22. marca (TASR) – Ruské jednotky nedosiahli 21. marca na Ukrajine žiadny väčší pokrok, ale pokračovali v ostreľovaní hlavného mesta Kyjev. Vyplýva to z najnovšej analýzy washingtonského Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktorú v pondelok večer zverejnil na svojej internetovej stránke.



Podľa ISW ruské jednotky nezačali na severovýchode Ukrajiny nijaké útočné operácie smerom k mestám Černihiv, Sumy alebo Charkov. Na juhovýchode naďalej útočili zo západu a východu na prístavné a priemyselné mesto Mariupol a zameriavali sa na civilnú infraštruktúru.



Vykonali aj niekoľko neúspešných útokov v Luhanskej a Doneckej oblasti, ale nezačali žiadne útočné operácie v okolí Chersonu.



ISW konštatuje, že Rusko pokračuje v nasadzovaní slabo vycvičených záloh z Východného vojenského okruhu, aby nahradilo straty v jednotkách pôsobiacich v prvej línii.



"Generálny štáb ukrajinskej armády 21. marca prvýkrát uviedol, že Rusko nasadzuje bližšie nešpecifikované podporné jednotky do 'priamych bojových operácií' a konštatoval, že Rusko pokračuje v nasadzovaní záloh zo Stredného a Východného vojenského okruhu," píše ISW.



Svoju situačnú správu vydal v pondelok večer aj generálny štáb ukrajinskej armády, píše denník Guardian. Podľa nej ruské sily držia pozemný koridor s Krymom a blokujú prístup do Azovského mora. Mesto Sumy je tiež čiastočne blokované, zatiaľ čo pokračuje delostrelecké ostreľovanie Charkova.



V správe sa tiež uvádza, že Rusko vedie "agresívne propagandistické kampane" zamerané na príslušníkov ozbrojených síl Bieloruska, aby sa pripojili k vojenskej invázii na Ukrajinu . Ruské sily naďalej využívajú sieť letísk v Bielorusku a snažia sa prebudovať železničný úsek z mesta Valujki do Kupjanska s cieľom zlepšiť logistiku.



Ukrajinská armáda tvrdí, že Rusko podľa odhadov stratilo ďalších asi 300 vojakov.