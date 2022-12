ISW: Rusko sa možno snaží zaútočiť na severnú Ukrajinu z Bieloruska

Washington 24. decembra (TASR) - Rusko vykazuje potenciálne náznaky, že má zámer zaútočiť na severnú Ukrajinu z Bieloruska, tvrdí americká nezisková organizácia Inštitút pre štúdium vojny (ISW) so sídlom vo Washingtone.



V sobotu aj ukrajinská armáda zhodne upozornila, že Rusko presunulo na uvedené územie niekoľko práporov svojich ozbrojených síl, píše agentúra DPA.



Odborníci z ISW vo svojej správe vydanej v piatok večer síce upozorňujú, že takýto útok je zatiaľ ešte stále nepravdepodobný, ale možné nebezpečenstvo treba podľa nich v tomto prípade brať vážne.



Náznaky, že Rusko by mohlo zaútočiť z Bieloruska, vychádzajú podľa ISW zo zriadenia poľnej nemocnice na bieloruskom území. "Poľné nemocnice nie sú nutné pre vojenské cvičenia a môžu naznačovať prípravu na bojovú operácu," domnieva sa ISW.



"Aj objavenie sa poľných nemocníc v Bielorusku začiatkom roka 2022 bolo jedným z posledných indikátorov spozorovaných predtým, než Rusko začalo v plnom rozsahu inváziu," píše ISW.



Bieloruský vládca Alexandr Lukašenko, ktorý je politicky i finančne závislý od Moskvy, už umožnil, aby základne armády jeho krajiny mohli slúžiť na útoky proti Ukrajine a Kyjev považuje Bielorusko za stranu napomáhajúcu ukrajinskej vojne, analyzuje DPA na základe správy ISW.



Lukašenko pricestoval v sobotu do Moskvy a s Putinom sa opäť stretne 26. a 27. decembra na neformálnom summite Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ).



Inštitút pre štúdium vojny pokladá za možné, že rozmiestnenie ruských jednotiek v Bielorusku je taktikou na odvrátenie pozornosti ukrajinskej armády od obrany Donbasu.



Rusko by potom mohlo začať ofenzívu v Luhanskej oblasti na východnej Ukrajine alebo kdekoľvek inde, zamýšľa sa ISW.



Podobne sa v piatok vyjadril aj šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov. Aktivity Ruska v Bielorusku by podľa neho mohli byť súčasťou zavádzacej kampane. Ukrajina si je však podľa neho svoje severné hranice schopná obrániť.