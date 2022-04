ISW: Rusko sa zrejme snaží vyhladovať obrancov oceliarní v Mariupole

Washington/Londýn/Kyjev 24. apríla (TASR) – Ruské sily sa pravdepodobne pokúšajú vyhladovať obrancov, ktorí sú zabarikádovaní v oceliarňach Azovstaľ v obliehanom meste Mariupol na juhovýchode Ukrajiny. Vo svojej najnovšej analýze to v noci na nedeľu uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), informuje server denníka The Guardian.



Ukrajinskí predstavitelia uvádzajú, že v areáli oceliarní uviazli stovky vojakov a civilistov, ktorým dochádza voda a potraviny. Opakovane preto vyzývajú na prímerie, ktoré by umožnilo evakuovať civilistov z mesta takmer úplne ovládaného ruskými jednotkami.



Podľa ISW ruské sily zrejme neumožnia evakuáciu týchto uviaznutých ľudí. Inštitút tiež predpokladá, že Rusko v najbližších dňoch rozšíri svoje pozemné ofenzívne operácie v Donbase a bude pokračovať v útokoch juhovýchodne z mesta Izium, západne z miest Kreminna a Popasna a severne z Donecka.



Britské vojenské spravodajstvo (DI) v najnovšom zhodnotení situácie na Ukrajine v nedeľu ráno uviedlo, že ukrajinské sily tento týždeň odrazili početné ruské útoky na frontovej línii v Donbase.



"Napriek tomu, že Rusko dosiahlo určité územné zisky, ukrajinský odpor bol silný vo všetkých smeroch a spôsobil ruským silám značné straty," uvádza sa v správe, podľa ktorej bojovú účinnosť ruských síl zhoršuje slabá morálka a obmedzený čas na prezbrojenie a reorganizáciu.



Ukrajinská armáda vo svojej raňajšej aktualizácii podľa stanice BBC informovala, že Rusko zvýšilo počet svojich vojakov v pohraničnej Belgorodskej oblasti. Podľa dostupných zdrojov tiež umiestnilo mobilné balistické raketové systémy Iskander-M do vzdialenosti 60 kilometrov od ukrajinskej hranice.



Riadené strely systému Iskander majú dolet 500 kilometrov a môžu niesť konvenčné alebo jadrové hlavice, priblížila agentúra Reuters. Pripomenula tiež, že Rusko v piatok uviedlo, že chce ovládnuť celý juh Ukrajiny.