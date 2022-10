ISW: Rusko sťahuje svojich dôstojníkov z Chersonu

Kyjev 23. októbra (TASR) - Ruské vojenské velenie stiahlo svojich dôstojníkov v meste Cherson na juhu Ukrajiny, ktoré okupuje ruská armáda, na východný breh rieky Dneper, keďže očakáva postup ukrajinského vojska. Uviedol to v nedeľu Inštitút pre štúdium vojny (ISW), informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Aby Rusko zdržalo ukrajinský protiútok nechalo na západnom brehu Dnepra novomobilizovaných neskúsených záložníkov, aby armáda mohla dokončiť ústup, uvádza ISW. K presunu ruského vojska pritom prichádza v čase, keď ukrajinská armáda oznámila, že jej jednotky pokračujú v protiofenzíve v Chersone a Záporožskej oblasti.



ISW sa tiež domnieva, že najnovšia ruská vojenská stratégia, v rámci ktorej útočí jeho armáda na ukrajinské elektrárne a energetickú infraštruktúru, má zrejme za cieľ znížiť vôľu Ukrajincov bojovať a prinútiť ukrajinskú vládu, nech investuje viac prostriedkov do ochrany civilistov a energetickej infraštruktúry. Táto snaha Ruska zrejme podľa ISW neuškodí morálke Ukrajincov, no bude mať vážny ekonomický dopad.



Ukrajinská armáda v nedeľu uviedla, že ruské sily sa v súčasnosti musia skôr brániť, no pokračujú v útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a na niekoľko miest vo východnom regióne Donbas.



V posledných dňoch čelilo útokom na energetickú infraštruktúru a iné kriticky dôležité objekty najmenej deväť ukrajinských oblastí - od Odeskej na juhu krajiny po Charkovskú na severovýchode. Uviedol to generálny štáb ukrajinskej armády, podľa ktorého Rusko podniklo celkovo 25 vzdušných a vyše 100 raketových a delostreleckých útokov. Ukrajinská armáda v nedeľu na sociálnych sieťach uviedla, že za uplynulých 24 hodín zničila 14 iránskych dronov používaných ruskou armádou.



V rámci protiútok v Chersone a Záporoží naopak ukrajinská armáda podniká útoky na zariadenie, ktoré ovláda ruská armáda, a to predovšetkým v meste Nova Kachovka.



Pri ruskom raketovom útoku bola v noci na nedeľu zasiahnutá i obytná štvrť v meste Mykolajiv, kde utrpeli zranenia traja ľudia, uvádza južné veliteľstvo ukrajinskej armády. Pri útoku boli zasiahnuté dve obytné budovy, ihrisko a sklad. AP však upozorňuje, že túto informáciu nemožno nezávisle overiť.