< sekcia Zahraničie
ISW: Rusko už druhý mesiac stratilo viac ako 40.000 vojakov
Odhady ruských strát navyše už druhý mesiac po sebe presiahli 40.000 vojakov, uvádza ISW.
Autor TASR
Moskva 2. septembra (TASR) - Na jar ruské vojenské vedenie sľúbilo Vladimirovi Putinovi, že do jesene ovládne celý Donbas. On sám v júli opakovane vyhlásil, že víťazstvo je na spadnutie. S blížiacou sa jeseňou sa splnenie sľubu ukazuje ako ilúzia, píše TASR podľa denníka The Moscow Times a najnovšej analýzy Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). V lete preto podľa agentúry Bloomberg velenie svoj sľub upravilo do zimy.
Odhady ruských strát navyše už druhý mesiac po sebe presiahli 40.000 vojakov, uvádza ISW. V auguste bolo na fronte zabitých a zranených odhadom 42.020 ľudí a v júli 42.860. Vzhľadom na spomalenie postupu ruská armáda v priemere „stratila“ 465 vojakov na dobytie každého štvorcového kilometra na Ukrajine.
Rusko tiež nemá dostatok nových zmluvných vojakov, ktorí by nahradili súčasné straty, „a zostáva nejasné, ako dlho si vojaci dokážu udržať súčasné tempo postupu... bez nejakej formy mobilizácie“.
Rusko tento rok nedokáže mesačne naverbovať viac ako 30.000 nových vojakov a na začiatku roka toto číslo kleslo na 24.000. Ide o odhad analytika Janisa Klugeho z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné bezpečnostné štúdie na základe údajov o rozpočtových platbách.
Ruské územné zisky na Ukrajine v auguste 2026 zostávajú zlomkom ziskov za rovnaké obdobie v roku 2025. Vtedy to bolo 506 štvorcových kilometrov územia, podľa ISW si teraz upevnila pozície alebo obsadila približne 90 štvorcových kilometrov. Stále neobsadila ani celé mesto Kosťantynivka, hoci šéf Kremľa to oznámil už začiatkom júla.
Ukrajinské sily na druhej strane podľa konzervatívneho odhadu ISW oslobodili 130 štvorcových kilometrov. Oslobodzovacie operácie vedú najmä v smere Lyman a Oleksandrivka.
Odhady ruských strát navyše už druhý mesiac po sebe presiahli 40.000 vojakov, uvádza ISW. V auguste bolo na fronte zabitých a zranených odhadom 42.020 ľudí a v júli 42.860. Vzhľadom na spomalenie postupu ruská armáda v priemere „stratila“ 465 vojakov na dobytie každého štvorcového kilometra na Ukrajine.
Rusko tiež nemá dostatok nových zmluvných vojakov, ktorí by nahradili súčasné straty, „a zostáva nejasné, ako dlho si vojaci dokážu udržať súčasné tempo postupu... bez nejakej formy mobilizácie“.
Rusko tento rok nedokáže mesačne naverbovať viac ako 30.000 nových vojakov a na začiatku roka toto číslo kleslo na 24.000. Ide o odhad analytika Janisa Klugeho z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné bezpečnostné štúdie na základe údajov o rozpočtových platbách.
Ruské územné zisky na Ukrajine v auguste 2026 zostávajú zlomkom ziskov za rovnaké obdobie v roku 2025. Vtedy to bolo 506 štvorcových kilometrov územia, podľa ISW si teraz upevnila pozície alebo obsadila približne 90 štvorcových kilometrov. Stále neobsadila ani celé mesto Kosťantynivka, hoci šéf Kremľa to oznámil už začiatkom júla.
Ukrajinské sily na druhej strane podľa konzervatívneho odhadu ISW oslobodili 130 štvorcových kilometrov. Oslobodzovacie operácie vedú najmä v smere Lyman a Oleksandrivka.