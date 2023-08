ISW: Rusko vysiela vojakov, aby zabránili Ukrajine dosiahnuť prelom

Washington 27. augusta (TASR) - Rusko vysiela niektorých zo svojich elitných vojakov do Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny, kde sa ukrajinským silám podarilo nedávno dosiahnuť vojenské úspechy. Moskva tak chce zabrániť ďalšiemu ukrajinskému postupu, naznačil americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy televízie Sky News.



ISW spozoroval, že prinajmenšom niektoré časti ruskej elitnej 76. gardovej leteckej útočnej divízie sa premiestňujú z oblasti v okolí mesta Kreminna na západe Záporožskej oblasti do oblasti v okolí obce Robotyne.



Ukrajina tento týždeň oznámila, že jej vojaci vstúpili do strategicky významnej obce Robotyne na juhovýchode krajiny. Podľa Sky News pritom obec leží v kľúčovej oblasti frontu.



Práve tu a na niekoľkých ďalších kľúčových pozíciách sa podarilo Ukrajincom v posledných dňoch dosiahnuť "významné taktické zisky". ISW pritom s odvolaním sa na ruské i ukrajinské zdroje uvádza, že ukrajinské sily postupujú cez "možno najzložitejšie" ruské obranné pozície.



Nemenovaný ukrajinský veliteľ taktiež v sobotu pre agentúru Reuters uviedol, že ukrajinským silám sa podarilo prelomiť zložitú líniu ruskej obrany na juhu Ukrajiny, vďaka čomu budú môcť teraz ukrajinskí vojaci postupovať na juhu rýchlejšie. Zároveň vyhlásil, že ukrajinská armáda sa chce prebojovať až k Azovskému moru.