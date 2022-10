ISW: Rusko zrejme pripravuje falošný útok na elektráreň Kachovka

Washington/Kyjev 20. októbra (TASR) - Rusko zrejme pripravuje útok "pod falošnou vlajkou" na vodnú elektráreň Kachovka neďaleko juhoukrajinského mesta Cherson, uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Správu priniesol vo štvrtok portál britskej televízie Sky News.



Expertná skupina ISW vo svojej najnovšej správe uviedla, že Moskva je pravdepodobne presvedčená, že "narušenie Kachovskej priehrady môže prekryť jej stiahnutie sa z pravého brehu rieky Dneper". Ruské ozbrojené sily totiž utekajú pred postupujúcou ukrajinskou armádou.



ISW dodal, že ruský útok na vodnú elektráreň pri meste Kachovka môže "zabrániť ukrajinskému postupu cez rieku alebo ho oneskoriť ".



Rusko v utorok oznámilo, že "dostalo informácie, že Kyjev má v úmysle zaútočiť na priehradu" pri vodnej elektrárni. To "spôsobí ničivé záplavy" v meste Cherson, zdôraznila Moskva v oznámení.



"Ruské úrady zrejme vydali tieto varovanie o údajnom ukrajinskom útoku na hydroelektráreň Kachovka preto, aby vytvorili informačné podmienky pre ruské vojská, ktoré sa chystajú poškodiť priehradu a obviniť Ukrajinu z následných škôd a strát na životoch. Pri tom všetkom ruské ozbrojené sily využijú následné záplavy za zakrytie svojho ústupu ďalej na juh," vysvetlil ISW.



"Kremeľ sa zrejme pokúsi využiť útok 'pod falošnou vlajkou' na to, aby zatienil správy o treťom pokorujúcom ústupe ruských ozbrojených síl, tentoraz zo západného Chersonu. Takýto útok tiež poslúži Kremľu na falošnú informačnú operáciu, v ktorej vykreslí Ukrajinu ako teroristický štát, ktorý zámerne cieli na civilistov," dodal inštitút.



Moskva podľa ISW využíva "evakuácie civilistov" z Chersonu a Chersonskej oblasti ako masku na "zakrytie masového núteného odsúvania civilistov z oblastí Ukrajiny okupovaných Ruskom" na územia ovládané proruskými úradmi alebo priamo do Ruska