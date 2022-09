ISW: Ukrajina dobyla za 5 dní viac územia, než Rusi obsadili od apríla

Kyjev 11. septembra (TASR) - Ukrajinskí vojaci dobyli naspäť za päť dní viac ukrajinského územia, než ruskí vojaci celkovo obsadili od apríla. Uviedli to americkí odborníci, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra DPA.



"Oslobodenie mesta Izium bude najvýznamnejším úspechom ukrajinskej armády od jej marcového víťazstva v bitke o Kyjev," uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) v nedeľnej analýze situácie na Ukrajine. Izium sa nachádza v Charkovskej oblasti na severe Ukrajiny.



To znamená, že plánovaný postup Ruska v regióne Donbas zo severu je prekazený, napísali experti.



"Úspešné obkľúčenie ruských síl, ktoré už utekajú z Iziumu, bude viesť k zničeniu alebo zajatiu značného počtu ruských vojakov a oslabí veľkosť ruských jednotiek aj morálku ich vojakov," pokračoval inštitút.



Expertná organizácia ISW so sídlom vo Washingtone už od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu pravidelne zverejňuje analýzy bojov. Nedeľa je 200. dňom ruskej vojny.



Ukrajinská armáda teda rýchlo postupuje v znovudobýjaní severovýchodu krajiny, ale nie všetkým ruským vojakom sa podarilo odtiaľ stiahnuť, informoval Kyjev.



V Charkovskej oblasti sú niektoré nepriateľské jednotky odrezané od zásobovacích trás a sú v panike, uviedol ukrajinský generálny štáb v nedeľnej situačnej správe.



Obetí je na ruskej strane veľa, za jeden deň bolo zabitých 400 ruských vojakov.



Informácie nie je možné nezávisle overiť, pripomenula agentúra DPA.



"Ukrajinské ozbrojené sily posledných 24 hodín naďalej výrazne postupujú v Charkovskej oblasti," napísala v situačnej správe zverejnenej na Twitteri aj britská spravodajská služba.