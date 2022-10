ISW: Ukrajinské mesto Lyman by mohlo padnúť do 72 hodín

Washington/Kyjev 1. októbra (TASR) — Ukrajinské jednotky by v priebehu nasledujúcich 72 hodín mohli kompletne dobyť a obkľúčiť strategicky dôležité mesto Lyman ležiace na východe Ukrajiny v Doneckej oblasti. Konštatuje sa to podľa nemeckej spravodajskej televízie n-tv v analýze amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) zverejnenej v sobotu.



Podľa ISW sa ruské okupačné sily od piatka naďalej sťahujú zo svojich pozícií v okolí Lymanu, zatiaľ čo ukrajinské jednotky ich obkľúčili.



ISW uvádza, že ruskí vojaci opustili obec Drobyševe, ktorá leží asi šesť kilometrov severovýchode od Lymanu. Na ukrajinských sociálnych sieťach bolo zdieľané video, ktoré má zachytávať ukrajinských vojakov pred zničenou budovou v Drobyševe.



Ruské jednotky sa podľa ISW stiahli aj z obce Jampiľ, nachádzajúcej sa približne 13 kilometrov juhovýchodne od Lymanu.



Proruský líder ukrajinskej odštiepeneckej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Denis Pušilin už v piatok priznal, že ruské jednotky v Lymane boli takmer úplne obkľúčené. Ruskí vojnoví korešpondenti, o ktorých informácie sa ISW opiera, však uviedli, že Rusi stále kontrolujú Lyman, ako aj cestu z Lymanu do mestečka Torske. Cestu z Drobyševa do Torska však už ukrajinské sily zablokovali. Severovýchodne od Lymanu sa presúvajú ukrajinské prieskumné a sabotážne skupiny.



Pre ruskú armádu by bola strata Lymanu ďalším veľkým neúspechom, keďže mesto slúžilo toto ako logistický a dopravný uzol, kde sa koordinovali ruské vojenské operácie na severe regiónu.



Odhaduje sa, že v Lymane je obkľúčených viac ako 5000 ruských vojakov. Podľa ruských vojenských blogerov prebieha sťahovanie ruských jednotiek rovnako chaoticky ako predtým v meste Balaklija — je zle koordinované a sťažené nedostatkom delostreleckej podpory. Ruské velenie nedokázalo vyslať potrebné posily a namiesto toho uskutočnilo raketové útoky na okolie Mykolajiva.



Ukrajinská mutácia Rádia Sloboda zverejnila v sobotu video s výzvou pre ruských vojakov v oblasti Lymanu, aby sa vzdali, ktoré poskytol ukrajinský vojak. Vojaci, ktorí tak chcú urobiť, majú prísť na najbližšiu cestu alebo do osady, zložiť zbrane, počkať na predstaviteľa Ozbrojených síl Ukrajiny a vzdať sa so zdvihnutými rukami. "Pamätajte: Vaša vláda vás nepotrebuje. Pre nich ste potravou pre delá. Vaši blízki vás potrebujú doma," uvádza sa vo výzve pre ruskú armádu.