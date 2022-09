ISW: Ukrajinské sily dokončili obkľúčenie Lymanu v Doneckej oblasti

Kyjev/Washington 30. septembra (TASR) - Americký inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej správe o udalostiach na fronte z 29. septembra tvrdí, že ukrajinské ozbrojené sily "prakticky zovreli" v obkľúčení mesto Lyman, ktoré leží na severe Doneckej oblasti a je dôležitým oporným bodom ruskej armády na východe Ukrajiny.



ISW vo svojej správe podľa britskej stanice BBC cituje početné správy ruských "vojenských blogerov" podporujúcich ruskú inváziu na Ukrajine a dostávajúcich informácie o vývoji na fronte priamo z bojiska.



Lyman je významným železničným uzlom, ale od začiatku septembra a po ústupe ruských jednotiek z mesta Izium je aj strategicky dôležitým bodom ruskej armády na východe Ukrajiny.



Ako píšu experti ISW, ukrajinským jednotkám sa podarilo prelomiť obranu Lymanu a zablokovať cestu, ktorá zostala poslednou možnosťou zásobovania skupiny ruských vojsk.



Blogeri, na ktorých sa ISW odvoláva, označujú situáciu v oblasti za "mimoriadne zložitú".



Expert z Inštitútu zahraničnej politiky vo Washingtone Rob Lee očakáva, že Lyman by mohol padnúť "možno dnes večer (vo štvrtok) alebo v piatok", čo - ako podotýka - "vrhne tieň na (avizované) oznámenie o anexii" okupovaných území na východe a juhu Ukrajiny.



Podľa Leeho "Rusko zápasí v Donbase s nedostatkom živej sily i záloh". Upozornil, že ak Rusko utrpí v tzv. lymanskej kapsy straty, "môže to viesť k ďalšiemu postupu Ukrajiny hlboko do Donbasu".



Aj podľa ISW by situácia v tejto časti frontu mohla mať pre ruské sily vážne následky a ukrajinským jednotkám by zrejme umožnila ohroziť ruské pozície na západe Luhanskej oblasti, v okolí súmestia Lysyčansk-Severodoneck.



ISW pripomína, že ďalšie ruské straty by ešte viac podkopali morálku v radoch ruskej armády, ktorá by sa mala čoskoro doplniť o vojakov povolaných v rámci tzv. čiastočnej mobilizácie.